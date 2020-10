Đằng sau những tình tiết tưởng như vô lý ở các phim bom tấn

Harry Potter du hành thời gian: Trong Harry Potter and The Prisoner Of Azkaban (2004), chi tiết Hermione và Harry đi ngược thời gian đã khiến vài khán giả thắc mắc tại sao cậu phù thủy thiếu niên không trở về quá khứ và ngăn cản Voldemort sát hại cha mẹ mình. Thắc mắc được fan trung thành của nguyên tác văn học giải thích một cách đơn giản. Món bảo bối của Hermione chỉ có thể giúp đi ngược vài tiếng đồng hồ về quá khứ mà không thể trở về hiện tại. Thêm vào đó, Harry Potter cũng cần học cách chấp nhận những mất mát trong quá khứ và hướng tới tương lai.