Đằng sau những đêm nhạc bom tấn của BTS

Kim Sang Wook là đạo diễn nổi tiếng, làm việc với nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc như BTS, 2AM, ATEEZ... Anh kể về hành trình lên ý tưởng và thực hiện một đêm nhạc.

Hai con báo khổng lồ được bơm hơi, đứng trên những cây cột kiểu Hy Lạp là khung cảnh trong concert của BTS tại sân vận động năm 2019. 7 chàng trai mở màn đêm diễn với ca khúc Dionysus. Đêm nhạc diễn ra hoành tráng và để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng người hâm mộ.

Tất cả khâu thực hiện đêm nhạc đều cần sự tinh tế

Ý tưởng về những con báo do đạo diễn Kim Sang Wook (Kevin Kim) cùng các thành viên trong ê-kíp của anh đưa ra. Theo Kim Sang Wook, Dionysus có cảm hứng sáng tác từ vị thần rượu của Hy Lạp - người luôn xuất hiện khi cưỡi trên mình những con báo lớn. Kim Sang Wook bằng cách dàn dựng sân khấu độc đáo đã mang lại sức sống cho những con vật này.

Kim và các đồng nghiệp cũng tạo ra một khung cảnh giống trong truyện cổ tích. Thành viên Ji Min đứng trong một bong bóng nhựa khổng lồ chứa đầy những bông hoa trắng xinh đẹp khi anh biểu diễn bài hát solo Serendipity. Thành viên khác là Jung Kook đã bay trên không trung trong màn trình diễn Euphoria.

Kim Sang Wook góp phần làm nên thành công cho các đêm nhạc của BTS.

Tất cả ý tưởng trên đưa chuyến lưu diễn LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF lên một tầm cao mới. Chuỗi đêm nhạc của BTS đã thu hút hơn 2 triệu khán giả tại 23 thành phố và giành được giải thưởng Tour of the Year tại một giải thưởng âm nhạc lớn của Mỹ vào năm 2019.

Làm đạo diễn các đêm nhạc cho một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất hiện này được coi là cơ hội vàng với Kim Sang Wook.

"Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Kpop tổ chức các đêm nhạc quy mô lớn trên khắp thế giới. Vì vậy khối lượng công việc của tôi nặng đến mức khó tin”, Kim Sang Wook nói với The Korea Times tại cuộc phỏng vấn ở Gangnam Gu, Seoul.

Jung Kook thăng hoa trong màn biểu diễn Euphoria tại concert của BTS ở Seoul diễn ra ngày 29/10/2019.

"Một trong những yêu cầu quan trọng nhất là phải suy nghĩ để làm cho mọi màn trình diễn đạt hiệu quả và trở nên thật ấn tượng. Tôi và các đồng nghiệp đã tìm hiểu thông qua YouTube và Google để tham khảo. Chúng tôi vắt óc suy nghĩ để tìm ra thứ gì đó mới mẻ, chẳng hạn máy bơm hơi báo, hoa mai và bong bóng nhựa", Kim chia sẻ.

Anh nói thêm: "Cũng có những chi tiết đáng tiếc. Các thành viên trong ê-kíp đến từ rất nhiều khu vực khác nhau nhưng chúng tôi không sắp xếp đủ thời gian để giao tiếp, trao đổi cụ thể với nhau".

Quá trình thực hiện một đêm nhạc Kpop phức tạp hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Kim, người sáng lập công ty chuyên sản xuất các concert - PLAN A - giải thích anh và các thành viên trong ê-kíp bắt đầu chuẩn bị cho một concert từ trước đó khoảng 2 tháng. Đôi khi Kim Sang Wook mất tới một năm để chuẩn bị.

Anh cho biết: “Điều đầu tiên, chúng tôi cần bàn với nghệ sĩ và công ty quản lý về concept tổng thể của chương trình. Sau đó chúng tôi đề xuất dự án, xem xét quy mô của địa điểm. Bước tiếp theo, chúng tôi thảo luận về việc sẽ thiết kế sân khấu và sắp xếp list nhạc như thế nào".

“Đặc biệt, khi nói đến danh sách ca khúc, chúng tôi phải cân nhắc rất nhiều thứ - ví dụ không nên để ca sĩ biểu diễn những bài dance mạnh mẽ trong 15 phút liên tục vì việc này có thể gây vất vả cho họ. Danh sách cũng phải trôi chảy và có cốt truyện cụ thể", anh nói thêm.

Sau những bước này, nhà sản xuất phải tìm kiếm những yếu tố có thể làm cho màn trình diễn trở nên nổi bật. Đến khi hoàn thành, họ cần liên hệ với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau - chẳng hạn ánh sáng, trang phục và hiệu ứng âm thanh - để hoàn thiện đêm nhạc. Theo Kim Sang Wook, tất cả nhiệm vụ đòi hỏi sự tinh tế ở mức cao nhất.

Những khó khăn nơi hậu trường

"Trở lại trường hợp của những con báo khổng lồ được bơm hơi, chúng tôi phải quyết định về màu sắc và kích thước của chúng. Chúng tôi phải quyết định đầy đủ yếu tố trước khi chuyển ý tưởng tới các chuyên gia", Kim Sang Wook tiết lộ.

"Đối với sân khấu của Jung Kook, trước tiên chúng tôi tìm ra nơi có thể lắp đặt. Sau đó chúng tôi thuê các kỹ sư để quyết định xem ca sĩ bay trong bao lâu và nơi nào anh ấy nên cất cánh, hạ cánh. Đương nhiên, chúng tôi phải diễn tập để đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ", đạo diễn chia sẻ.

Kim Sang Wook chỉ đạo đêm nhạc của BTS.

Khi thực hiện một đêm nhạc, Kim Sang Wook tập trung nhất vào yếu tố câu chuyện. Đạo diễn và nhà sản xuất thường không được yêu cầu viết kịch bản, nhưng các chuyên gia tại PLAN A đảm nhận cả công việc này để chủ động thêm thắt các yếu tố độc đáo.

"Sản xuất, đạo diễn và viết kịch bản là phương châm của công ty chúng tôi. Tôi đã thuê một biên kịch cách đây vài năm. Sau đó, tôi nhận ra anh ấy không thể viết kịch bản một cách hoàn hảo như tôi mong muốn”, Kim Sang Wook giải thích.

Để chia sẻ những câu chuyện đằng sau các đêm diễn thành công của BTS và cung cấp góc nhìn chân thực nhất về cuộc sống của những người làm việc ở hậu trường, Kim Sang Wook gần đây xuất bản cuốn sách Nhật ký của đạo diễn A Show trong làn sóng Kpop: Từ các câu lạc bộ đến sân vận động Wembley, Ghi chú chỉ đạo về các chương trình.

Trong cuốn sách, Kim Sang Wook giải thích lý do anh trở thành đạo diễn. Kim Sang Wook có niềm đam mê với âm nhạc và biểu diễn từ khi còn nhỏ. Đạo diễn muốn tạo ra nội dung âm nhạc của riêng mình. Vì vậy, anh nhận công việc đầu tiên tại một công ty sản xuất những sự kiện âm nhạc nhỏ. Sau vài năm, anh nghỉ việc và thành lập PLAN A vào năm 2010.

Ban đầu, việc điều hành công ty riêng không hề dễ dàng. Thậm chí, có lúc anh còn cảm thấy mình đã lựa chọn sai. Nhưng cơ hội đã đến và Kim được làm việc với nhóm nhạc nam nổi tiếng 2AM. 2AM khi đó được quản lý bởi Big Hit Entertainment (HYBE) - công ty của BTS.

Các đêm nhạc của BTS đều thu hút lượng lớn khán giả theo dõi.

Vào năm 2013, Kim đã chỉ đạo thực hiện showcase ra mắt của nhóm nhạc nam BTS. Kể từ đó, Kim Sang Wook trở thành đạo diễn cho rất nhiều đêm nhạc của BTS. Hiện tại, PLAN A tập trung làm việc với nhóm nhạc ATEEZ.

"Quay trở lại quãng thời gian 2014-2015, một đêm nhạc của BTS đã thu hút khoảng 2.000 đến 2.500 người. Ngày nay, có hàng chục nghìn người hâm mộ trong mỗi buổi biểu diễn của nhóm", anh nói. Kim Sang Wook tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times anh hạnh phúc nhất khi nghe thấy khán giả hét lên cổ vũ nghệ sĩ trong các concert.

"Hơn hết, khi tôi đọc những bình luận khen ngợi chất lượng của đêm nhạc, tôi cảm thấy công sức của mình được đền đáp", anh nói.

“Tôi hy vọng đại dịch Covid-19 sớm kết thúc để ngành công nghiệp biểu diễn có thể hồi sinh. Trong tương lai, tôi muốn hợp tác với các nghệ sĩ mới bất kể thể loại âm nhạc của họ là gì", Kim Sang Wook chia sẻ.