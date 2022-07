Đằng sau những bộ suit của David Beckham

Tham dự Soccer Aid For Unicef 2022, David Beckham ưu tiên trang phục tạo cảm giác thanh lịch. Bộ đồ tông xanh than cùng cà vạt kẻ giúp ngoại hình của anh thêm lịch thiệp. Hình ảnh này khác biệt so với những lần xuất hiện trên khán đài Wimbledon. Ảnh: Alex Davidson.