Đằng sau khoản nợ phải trả của Vingroup

Cuối tháng 6, nợ phải trả của Vingroup đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm, nhưng phần lớn số tăng thêm lại đến từ tiền người mua ứng trước để chờ nhận bàn giao nhà.

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm nay theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). So với báo cáo công ty tự lập trước đó, báo cáo sau kiểm toán của Vingroup đã ghi nhận một số thay đổi trong kết quả kinh doanh nửa đầu năm.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính kiểm toán, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vingroup đạt 31.613 tỷ đồng , giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. So với báo cáo tự lập, khoản doanh thu thuần sau kiểm toán đã giảm khoảng 470 tỷ đồng .

Tương tự, chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên báo cáo kiểm toán của Vingroup cũng thấp hơn số liệu ghi nhận trên báo cáo công ty tự lập, kéo theo đó là thay đổi ở hàng loạt chỉ tiêu như lợi nhuận gộp, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác…

Đáng chú ý, nhờ việc ghi nhận chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể so với cùng kỳ và số liệu công ty tự tính, lợi nhuận trước thuế ghi nhận trên báo cáo kiểm toán của Vingroup đã đạt 3.487 tỷ đồng , vẫn giảm 46% so với cùng kỳ nhưng cao hơn 153 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 theo đó cũng tăng từ mức 1.028 tỷ đồng trên báo cáo chưa kiểm toán lên 1.065 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH 6T ĐẦU HÀNG NĂM CỦA VINGROUP

Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 12426 24005 35194 60692 61157 38823 60737 31613 Lợi nhuận sau thuế

693 2868 1992 1769 3401 1402 1486 1065

Theo ban lãnh đạo Vingroup, tổng doanh thu thuần kỳ này sụt giảm gần một nửa so với năm 2021 là do các dự án bất động sản của tập đoàn đang trong quá trình xây dựng và dự kiến được bàn giao nhiều trong nửa sau của năm nay. Trong khi đó, các lĩnh vực còn lại đều ghi nhận sự hồi phục và tăng trưởng tốt như mảng khách sạn, vui chơi giải trí tăng 80%; y tế và giáo dục tăng lần lượt 43,6% và 14%...

Tính đến cuối tháng 6, Vingroup có tổng tài sản cân đối với nguồn vốn ở mức 528.958 tỷ đồng , tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho của tập đoàn này tăng tới 61%, đạt gần 81.000 tỷ đồng do tăng chỉ tiêu bất động sản để bán đang xây dựng liên quan đến dự án mới mở bán Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Vingroup cho biết dự án này sẽ được bàn giao nhà từ quý III năm nay và bắt đầu ghi nhận doanh thu giúp hoàn thành mục tiêu đề ra ở mảng bất động sản.

Đáng chú ý, đi cùng đà tăng tổng tài sản kỳ này là khoản nợ phải trả của Vingroup đã tăng mạnh từ mức hơn 268.800 tỷ đồng đầu năm lên 396.900 tỷ cuối tháng 6, tương đương mức tăng ròng 48%.

Trong cấu phần các khoản nợ phải trả này, thay đổi lớn nhất nằm ở số dư người mua trả tiền trước khi tăng gần gấp 3 lần, đạt trên 62.700 tỷ đồng . Thực tế, đây chủ yếu là các khoản tiền được người mua nhà của Vingroup trả tiền trước theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đã ký kết. Số dư này, cũng bao gồm cả khoản ứng trước từ ngân sách Nhà nước cho mục đích thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

CƠ CẤU NỢ PHẢI TRẢ CỦA VINGROUP TẠI NGÀY 30/6

Nhãn Vay và nợ thuế tài chính, trái phiếu Phải trả ngắn hạn khác Người mua trả tiền trước Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Các khoản nợ phải trả còn lại Nợ phải trả tỷ đồng 166588 69290 62719 21672 76645

Nếu tính tổng số tiền khách hàng và các đối tác trả trước để mua các sản phẩm của tập đoàn này (chủ yếu là bất động sản) số dư đến cuối tháng 6 lên tới hơn 134.100 tỷ đồng , tương đương 1/3 tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các khoản phải trả ngắn hạn khác nhưng chưa đến hạn thanh toán, như nợ nhà cung cấp, thuế và các khoản chi phí xây dựng trích trước cũng chiếm trên 111.800 tỷ đồng . Theo Vingroup, đây là các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động thường xuyên của tập đoàn và đều được cân đối với các khoản phải thu.

Như vậy, tổng nợ vay bao gồm vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng, trái phiếu của Vingroup đến cuối tháng 6 vào khoảng 166.588 tỷ đồng , tăng 27% so với đầu năm.

Với số dư tiền mặt và tương đương tiền đến cuối tháng 6 đạt trên 42.200 tỷ đồng , chỉ tiêu nợ vay thuần (nợ vay sau khi trừ đi số dư tiền mặt) trên tổng tài sản của Vingroup chỉ vào khoảng 0,24 lần.

Liên quan hoạt động của VinFast, Vingroup cho biết ngày 15/7 vừa qua công ty đã chính thức dừng kinh doanh ôtô chạy xăng nhưng vẫn duy trì sản xuất để hoàn tất bàn giao xe cho các khách đã ký hợp đồng. Cùng với đó công ty sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe điện.