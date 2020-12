Đằng sau hận thù giữa Chelsea và Leeds

Hận thù giữa Chelsea và Leeds có thể trỗi dậy sau 16 năm tạm lắng khi HLV Frank Lampard đối đầu với đồng nghiệp Marcelo Bielsa ở London rạng sáng 6/12.

Bình luận

"Lampard vs Bielsa: Vụ Spygate thổi luồng sinh khí mới vào cuộc ganh đua giữa Chelsea và Leeds", phóng viên chuyên viết về Chelsea chạy dòng tiêu đề lớn trong bài phân tích trên Goal.

Vụ "Spygate" tác giả muốn nhắc tới là bê bối cử gián điệp theo dõi đối thủ của HLV Marcelo Bielsa ở mùa 2018/19.

Chelsea không ưa Leeds. Thù thận giữa hai đội bóng đã kéo dài suốt nhiều thập niên, và sự căm ghét ấy chỉ tạm lắng khi Leeds xuống hạng năm 2004, thời điểm "The Blues" đặt nền móng cho những thành công sau này.

Sự căm ghét giữa HLV Lampard và Bielsa

Nhiều điều thay đổi từ khi Leeds xuống hạng. Trong khi đội bóng West Yorkshire liên tục ngụp lặn ở giải hạng dưới của nước Anh và mới thăng hạng Premier League mùa 2020/21, Chelsea đã trở thành thế lực lớn.

Leeds không thể so với Chelsea về mọi phương diện hiện tại. Theo số liệu từ Transfermarkt, giá trị đội hình của "The Blues" cao hơn khoảng 8 lần đối thủ (838,9 triệu euro so với 181,3 triệu euro).

Vị thế hiện tại giữa họ cũng khác nhau. Leeds là tân vương Championship, còn Chelsea sắm vai cựu vương Premier League.

Tuy nhiên, sự căm ghét "The Blues" dành cho đối thủ không bao giờ thay đổi. Cảm xúc ấy bắt đầu được xuất hiện ở mùa 2018/19.

HLV Bielsa đã xây dựng được một Leeds United chơi rất khó chịu. Ảnh: Getty.

Tháng 1/2019, cảnh sát tại Oakwood được trình báo về sự xuất hiện của một "nhân vật khả nghi" trong buổi tập của Derby County, CLB khi ấy được dẫn dắt bởi Frank Lampard. Người đứng sau mọi chuyện là Marcelo Bielsa, HLV chỉ đạo Leeds.

Chiến lược gia người Argentina thừa nhận cử gián điệp tới quan sát quá trình chuẩn bị của Derby County trước cuộc chạm trán với Leeds. Hành động xấu xí của đội chủ sân Elland Road khiến họ bị phạt 200.000 bảng. HLV Bielsa tự trả khoản tiền này sau đó.

Khái niệm "Spygate" ra đời và khơi mào cuộc chiến mới giữa hai HLV. Lampard, thuyền trưởng Chelsea hiện tại, không nhận được lời xin lỗi nào từ Bielsa khi ấy. Ngược lại, chiến lược người Argentina cho rằng "gián điệp" đối thủ là một phần trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu của ông.

"Tôi theo sát mọi đối thủ và xem các buổi tập của họ. Tất cả thông tin tôi cần cho trận đấu đều đến từ những buổi tập này, và tôi chỉ cảm thấy có lỗi nếu không làm gì mà thôi", ông Bielsa nói.

Có lẽ vì "gián điệp" nhiều đối thủ, người ta nói đùa Bielsa còn hiểu rõ về chiến thuật của Derby County hơn cả Lampard. Lực lượng cổ động viên ủng hộ Leeds châm chọc chiến lược gia người Anh bằng câu hát "Đừng khóc, Frank Lampard".

Thế nhưng, Lampard có màn trả thù ngọt ngào vào cuối mùa. Trong trận play-off, Derby County loại Leeds, dù trước đó Leeds giành chiến thắng trong 3 trong số 4 lần chạm trán đối thủ ở Championship.

Cựu tiền vệ Chelsea và tuyển Anh còn trả đũa đối thủ bằng cách hát lại chính câu từ họ đã dùng để chế nhạo ông ngay tại Elland Road. Hiện tại, Lampard chuyển sang dẫn dắt Chelsea, nhưng có lẽ vẫn chưa quên vụ "Spygate".

Trong năm HLV Bielsa tạo ra vụ lùm xùm cử "gián điệp" do thám đối thủ, nhà cầm quân Nam Mỹ lại bất ngờ được nhận giải fair-play trong gala trao giải của FIFA. Lampard lập tức phản ứng dữ dội.

"Tôi chỉ biết cười thôi, chẳng biết ai đã bỏ phiếu cho Bielsa. Ai làm điều đó vậy?", nhà cầm quân người Anh trả lời phóng viên.

Lampard miêu tả việc HLV Bielsa nhận giải fair-play thật sự rất "hài hước".

"Mọi chi tiết trong vụ Spygate đã được ghi chép rõ ràng. Các quy tắc ứng xử trong bóng đã được thay đổi một chút sau vụ lùm xùm vừa qua. Leeds xứng đáng bị phạt. Tôi thấy việc làm của họ (Leeds) không phù hợp", Lampard nói.

Những gì xảy ra giữa HLV Lampard và Bielsa vô tình "đổ thêm dầu vào lửa" cho sự thù địch đã tồn tại từ nhiều thập niên trước giữa Chelsea và Leeds. Điều này càng khiến cuộc chạm trán giữa hai CLB thuộc vòng 11 Premier League lúc 3h00 ngày 6/12 thêm phần hấp dẫn.

HLV Lampard dần tạo ra sự ổn định cho Chelsea. Ảnh: Getty.

Vì sao Chelsea căm ghét Leeds

Nguyên nhân xuất phát từ nửa thế kỷ trước. Khi ấy, Leeds được dẫn dắt bởi Don Revie và nổi lên như thế lực lớn của bóng đá châu Âu.

Đội bóng này có hai lần vô địch nước Anh, giành FA Cup, League Cup và nhiều danh hiệu khác.

Tuy nhiên, đội bóng này đã vô địch bằng một thứ bóng đá bị coi là xấu xí nhất trong lịch sử nước Anh.

Bleacher Report từng nhận định Leeds HLV Revie có thể là đội bóng bị ghét nhất xứ sương mù mọi thời đại.

HLV Revie dẫn dắt Leeds trong 13 năm (1961-74) và biến đội bóng này trở thành "những tên côn đồ" trên khắp sân cỏ nước Anh. Trụ cột của Leeds trong giai đoạn đó, Eddie Gray, sau này thừa nhận đội bóng của mình chơi thứ bóng đá "tàn bạo và bất chấp tất cả để giành chiến thắng".

Và tất cả sẽ còn nhắc về cuộc đối đầu lịch sử giữa Chelsea và Leeds trong trận chung kết FA Cup 1970.

Cựu tiền vệ Joe Cole của Chelsea nói với Goal: "Bóng đá sản sinh ra những kỳ phùng địch thủ dù Chelsea và Leeds đến từ hai đầu đất nước. Lịch sử đã được viết lên trong trận đấu năm 1970".

"Lúc còn nhỏ, tôi luôn được nghe về khái niệm Dirty Leeds khi xem Chelsea. Tôi nghĩ Frank Lampard nên dạy cho các cầu thủ biết về lịch sử cuộc chạm trán với Leeds, để họ biết ý nghĩa trận Chelsea - Leeds ra sao", cựu tuyển thủ "Tam sư" chia sẻ tiếp.

Trên sân Old Trafford cách đây 50 năm, Chelsea và Leeds tạo ra một trận đấu đậm chất bạo lực. "Lẽ ra, trọng tài Eric Jennings phải rút ra hơn 6 thẻ đỏ cho cầu thủ hai đội", báo Standard viết.

Trận đấu giữa Chelsea và Leeds luôn căng thẳng. Ngay cả khi khán giả không thể vào sân, hai đội đều quyết tâm giành lấy 3 điểm để tiếp tục theo đuổi mục tiêu đề ra.

Leeds của Bielsa không dễ bị bắt nạt. Họ đã khiến Liverpool phải khiếp sợ ngay tại Anfield, giành điểm từ Man City và Arsenal ở Elland Road. Thậm chí, đội bóng này đánh bại "hiện tượng" Everton.

Leeds của Bielsa đã bắt đầu mơ việc dự cúp châu Âu vào mùa sau. Và họ sẽ làm mọi thứ để khuất phục Chelsea, đội bóng đã bất bại từ sau trận thua 0-2 trước Liverpool vào tháng 9.

Chelsea và Leeds sẽ luôn tồn tại sự thù địch. Tuy vậy, yếu tố lịch sử có lẽ được bỏ qua tối nay vì HLV Lampard và Bielsa đều muốn chỉ tập trung cho một thứ duy nhất. Đó là 3 điểm.