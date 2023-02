Đằng sau đà suy giảm lợi nhuận của Apple

Đồng USD mạnh lên, gián đoạn sản xuất ở Trung Quốc và môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức là ba nguyên nhân chính khiến lợi nhuận Apple sụt giảm quý cuối năm 2022.

Theo trang tin CNBC, Apple đã không đạt được những kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận và doanh số bán hàng trong quý IV/2022 vừa qua. Phản ứng với tin tức về báo cáo tài chính, giá cổ phiếu của hãng đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch gần nhất.

Doanh số bán hàng tổng thể của Apple trong quý nghỉ lễ đã chứng kiến mức sụt giảm 5% so với cùng kỳ năm trước đó, qua đó đánh dấu lần giảm doanh số đầu tiên kể từ năm 2019.

iPhone vẫn là nguồn thu chính của Apple. Ảnh: CNBC.

Ba nguyên nhân khiến lợi nhuận Apple sụt giảm

Theo CEO Tim Cook của Apple, 3 yếu tố ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh của hãng trong quý vừa qua, bao gồm đồng USD mạnh lên khiến bán hàng khó khăn, gián đoạn sản xuất ở Trung Quốc làm giảm sản lượng iPhone 14 và môi trường kinh tế vĩ mô thì đầy thách thức.

Cụ thể, trong quý IV/2022, doanh thu của Apple đạt 117,15 tỷ USD , thấp hơn một chút so với ước tính 121,1 tỷ USD của các chuyên gia. Bên cạnh đó, mức doanh thu này đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Kéo theo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng chỉ đạt 1,88 USD , thấp hơn kỳ vọng 1,94 USD và giảm 10,9% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ dòng sản phẩm chính là iPhone đạt mức 65,78 tỷ USD , giảm 8,2% so với cùng kỳ năm liền trước. Trong khi đó, doanh thu từ sản phẩm Mac và iPad lần lượt là 7,74 tỷ USD và 9,4 tỷ USD , tương đương mức giảm 28,7% và tăng 29,7% so với quý IV/2021.

Doanh thu từ các sản phẩm khác và doanh thu từ dịch vụ của hãng trong quý cuối năm 2022 cũng đạt mức 13,48 tỷ USD và 20,77 tỷ USD , lần lượt giảm 8,3% và tăng 6,4% so với năm 2021.

Tỷ suất lợi nhuận gộp toàn quý đạt gần 43%, cao hơn mức ước tính 42,95% của giới chuyên gia.

Chưa thể phục hồi trong quý I/2023

Theo CNBC, Apple tiếp tục không công bố mục tiêu kinh doanh cho quý I/2023. Gã khổng lồ ngành điện thoại thông minh đã dừng làm điều này kể từ năm 2020 với lý do nền kinh tế toàn cầu không chắc chắn. Trong khi đó, giới chuyên gia kỳ vọng Apple đạt doanh thu 98 tỷ USD trong quý đầu năm 2023.

Dù vậy, Apple vẫn cung cấp các điểm dữ liệu về hiệu suất của công ty. Giám đốc tài chính Apple - Luca Maestri - cho biết doanh thu quý I sẽ có xu hướng tương tự quý IV/2022 vì tình hình vẫn còn bất ổn.

Theo ông, doanh thu dịch vụ dự kiến tăng trưởng, nhưng doanh số bán hàng của sản phẩm Mac và iPad có khả năng giảm trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn doanh số iPhone sẽ giảm ít hơn so với quý IV/2022.

Được biết, quý IV/2022 đã đánh dấu mức chênh lệch lớn nhất giữa doanh thu thực tế mà Apple đạt được so với kỳ vọng của giới phân tích trong vòng 7 năm trở lại đây.

DOANH THU QUÝ CỦA APPLE GIẢM LẦN ĐẦU KỂ TỪ NĂM 2019

Nhãn I/2016 II/2016 III/2016 IV/2016 I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 I/2019 II/2019 III/2019 IV/2019 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 Biến động doanh thu

hàng quý của Apple % -12.6 -13.4 -8.1 4.3 4.5 7.2 12.4 13.1 16.6 18 19.2 -4.6 -5.4 0.6 2 8.7 0.7 10.6 1.1 21.6 54.1 37.2 28.9 11.1 8.2 1.8 8.1 -5.5

Kết quả quý IV/2022 cũng thể hiện sự thụt lùi so với thành công mà Apple ghi nhận được trong 2 năm qua. Đây là lần giảm doanh thu hàng quý đầu tiên của Apple kể từ năm 2019, và là lần giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2016.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý IV/2022 của hãng vẫn cung cấp cho các nhà đầu tư một vài điểm sáng.

Đầu tiên, Apple tiết lộ hãng có 2 tỷ thiết bị đang hoạt động, bao gồm iPhone, Mac, Apple Watch và các sản phẩm khác. Đó là mức tăng lớn so với con số 1,8 tỷ thiết bị của năm trước.

Con số này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư vì nó tóm tắt phạm vi tiếp cận toàn cầu của Apple và gợi ý khả năng tăng giá cổ phiếu nếu công ty có thể tăng doanh thu trên những khách hàng đó.

Ngoài ra, doanh số bán iPad cũng tăng gần 30% sau khi hãng phát hành 2 dòng iPad mới dành cho các đối tượng tiêu dùng khác nhau. Apple cũng báo cáo mức tăng trưởng 6% trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của mình, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích.