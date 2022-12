Đằng sau cơn sốt show hẹn hò cho người già ở Trung Quốc

Một số chương trình nổi tiếng đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về nhu cầu tình yêu và tình dục của người Trung Quốc lớn tuổi.

Gần đây, Trung Quốc ngày càng quan tâm đến các show hẹn hò dành cho người cao tuổi.

Nhạc mở đầu vang lên, một nam thí sinh của chương trình hẹn hò bước lên sân khấu và chuẩn bị cho phần phỏng vấn, nơi những khách mời nữ sẽ đặt câu hỏi.

Bà Yu Xia (59 tuổi), một trong số những phụ nữ, lập tức chớp cơ hội.

“Chào ông. Con của ông là trai hay gái? Ông nói rằng vợ mình qua đời cách đây 3 năm, liệu ông đã vượt qua nỗi buồn đó hay chưa? Và sức khỏe của ông khá tốt phải không?”, bà vừa hỏi, vừa chăm chú quan sát đối tượng hẹn hò tiềm năng qua cặp kính hình chữ nhật của mình.

Chương trình hẹn hò Yuan Lai Bu Wan trong một buổi ghi hình.

Ông Li Guobin (57 tuổi), người được hỏi, gật đầu đáp lại: "Thời gian trôi đi, nay tôi đã bớt buồn đau. Nhưng tình yêu với vợ vẫn còn đó".

Chào mừng khán giả đến với một trong những thể loại truyền hình mới hấp dẫn nhất Trung Quốc: chương trình mai mối dành cho người lớn tuổi, theo New York Times.

Ít nhất 10 chương trình thuộc thể loại này, với các thí sinh hầu hết trên 50 tuổi, được phát sóng tại xứ tỷ dân trong những năm gần đây. Bên cạnh những lời “thả thính” hài hước, các game show còn giải quyết một thực tế căng thẳng về tỷ lệ dân số đang già đi nhanh chóng của Trung Quốc.

Giải quyết sự cô đơn

Leng Bing, nhà sản xuất chương trình hẹn hò Yuan Lai Bu Wan (Not Too Late For Fate) cho người cao tuổi, cho biết một số thí sinh muốn tìm bạn đời, nhưng trước đây họ ngại ngùng, không dám nói ra.

Vấn đề cô đơn của người già Trung Quốc ngày càng trở nên cấp bách trong những năm qua. Nhiều người từng dựa vào con cái phụng dưỡng về già nay phải sống một mình. Quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế nhanh chóng khiến con cái họ phải chuyển đi nơi khác.

Chính sách một con kéo dài nhiều thập kỷ cũng đồng nghĩa gia đình ít con cái để nương tựa hơn. Bên cạnh đó, theo dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất của Trung Quốc, hơn 54 triệu người từ 65 tuổi trở lên chưa kết hôn, ly hôn hoặc góa bụa.

Các game show hẹn hò dành cho người cao tuổi gây ấn tượng với khán giả nhờ sự thẳng thắn của thí sinh.

Cùng với đó, các chương trình đang thúc đẩy nhiều cuộc thảo luận hơn về nhu cầu giao tiếp, tình yêu và tình dục của người lớn tuổi.

Tại nhiều nơi trên thế giới, những chủ đề đó từ lâu trở thành điều cấm kỵ do sự phân biệt tuổi tác. Trong xã hội Trung Quốc nói riêng, người lớn tuổi thường được cho sẽ ưu tiên nhu cầu của thế hệ trẻ.

Con cái thường lo lắng rằng quyết định bước ra khỏi ranh giới truyền thống và tìm kiếm bạn đồng hành mới của cha mẹ có thể sẽ gây hại cho địa vị xã hội, hoặc triển vọng nghề nghiệp của họ.

Khó khăn ban đầu

Tuy nhiên, sản xuất các chương trình hẹn hò cho người cao niên không hề dễ dàng.

Zhang Xiaoju, tổng biên tập chương trình Not Too Late For Fate, kể lại rằng trước khi bắt đầu sản xuất năm 2020, nhà đài đã khảo sát khoảng 20 cư dân lớn tuổi ở tỉnh Cát Lâm, nơi ghi hình, có sẵn sàng tham gia không. 15 người đã từ chối.

Vẫn có một số người bày tỏ sự hào hứng. Dần dần, mọi người quan tâm nhiều hơn.

Trong số đó, một giáo viên đã nghỉ hưu đã đồng ý tham gia chương trình ngay tức khắc, Người đàn ông này cho biết ông thường xuyên ghé các “chợ mai mối” được tổ chức ở công viên công cộng - nơi những người cao tuổi Trung Quốc tìm bạn đời cho con cái hoặc cho chính họ.

Ban đầu, chỉ số ít người mạnh dạn đăng ký tham gia game show mai mối.

Sau khi giáo viên này xuất hiện trên chương trình, những người khác ở “chợ mai mối” cũng đăng ký tham gia.

Đến năm nay, đài truyền hình Cát Lâm thu hút khoảng 100 người đăng ký mỗi ngày, dù việc ghi hình bị tạm dừng một thời gian do những đợt bùng phát Covid-19.

Theo nhà sản xuất Leng, khoảng 1/2 thí sinh đến từ thành thị và 2/3 là phụ nữ. Hầu hết hoàn thành chương trình giáo dục THPT hoặc đại học.

Thẳng thắn trao đổi

Care and Love, chương trình có sự xuất hiện của bà Yu Xia, là một trong những show hẹn hò dành cho người cao tuổi Trung Quốc lâu đời nhất. Tại đây, các thí sinh sẽ khiêu vũ hoặc thi vật tay, trong khi khách mời bấm nút “chấp nhận” hoặc “không chấp nhận” họ.

Trong khi đó, Not Too Late For Fate mang đến bầu không khí thân mật và gần gũi hơn khi những khách mời tới thăm nhà nhau.

Điểm chung của những chương trình mai mối người cao tuổi là lối trò chuyện thẳng thắn từ các ứng cử viên.

Nhiều người trẻ Trung Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những chia sẻ thẳng thắn của các thí sinh tham gia chương trình.

Trong một tập của Not Too Late For Fate, một người đàn ông 69 tuổi hỏi đối phương là người phụ nữ 63 tuổi: “Bởi chúng ta đều là những người từng trải, cho tôi hỏi rằng khả năng tình dục của bà như thế nào?”.

“Không tệ lắm”, người phụ nữ khúc khích cười đáp lại.

Những cuộc trao đổi như vậy đã giúp thu hút khán giả trẻ tuổi - những người thường xem qua clip trên Douyin. Ở phần bình luận, nhiều tài khoản bày tỏ mong muốn nhận được sự thẳng thắn tương tự trong đời sống hẹn hò của mình.

“Ngay từ ban đầu, họ không cố gắng thể hiện những mặt tốt nhất và che giấu khuyết điểm. Họ trực tiếp làm rõ nhu cầu cá nhân”, Elle Lee (35 tuổi), sống ở Thượng Hải (Trung Quốc), nói về chương trình.

Sự cô đơn ít ai để tâm

Tuy nhiên, nhiều khán giả trẻ, bao gồm Lee, cho biết họ chỉ xem các clip lan truyền của show hẹn hò trên mạng xã hội, chứ không xem đầy đủ cả tập.

Các nhà sản xuất lo lắng rằng tình trạng này khiến chủ đề quan trọng hơn của chương trình không được quan tâm đúng mực, chẳng hạn sự cô đơn.

Trong một chương trình, một người đàn ông 69 tuổi cho biết ông dành quá nhiều thời gian để xem TV đến nỗi thị lực ngày càng kém đi.

Tại show khác, một cặp 74 tuổi đang cùng nhau thưởng thức món mì tự làm. Người đàn ông chia sẻ rằng đã 20 năm rồi không ai nấu cho ông ăn như vậy.

Bà Yu Xia, đến từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, xuất hiện trên chương trình Care and Love năm 2020. Kể từ khi chồng và con trai 24 tuổi đều qua đời vào năm 2012, bà luôn khao khát tìm người bầu bạn nhưng không biết làm thế nào.

Bà thành công rời khỏi chương trình với một nam thí sinh. Thế nhưng, sau một thời gian hẹn hò và đối mặt với một số vấn đề thực tế, họ chia tay.

Thực vậy, những chương trình này không phải “liều thuốc” cho sự cô đơn của hàng triệu người lớn tuổi. Nhà sản xuất Leng cho biết khoảng 1/3 thí sinh rời khỏi Not Too Late For Fate với bạn đồng hành mới, những số cặp duy trì quan hệ chỉ chiếm khoảng 1/10.

Bà Yu không hối hận khi tham gia game show, nhưng đồng thời không biết nên tiếp tục tìm kiếm bạn đời ở đâu.

“Sau lần mai mối đó không thành công, tôi cảm thấy khá lạc lõng. Năm nay tôi 61 tuổi rồi. Điều khiến tôi lo lắng hơn cả là khi ốm đau, tôi sẽ không có ai chăm sóc cho mình”, bà nói.