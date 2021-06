Đằng sau chuyện T.O.P giảm 20 kg trong 40 ngày

IU, Jang Nara, T.O.P và nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác phải đối diện với hậu quả nghiêm trọng sau thời gian giảm cân khắc nghiệt.

Trong môi trường đầy cạnh tranh như showbiz Hàn, việc ngôi sao chịu nhiều áp lực là điều dễ hiểu. Bên cạnh chuyên môn nghệ thuật, thần tượng xứ kim chi luôn phải cố gắng giữ vẻ ngoài nổi bật, từ gương mặt tới vóc dáng, theo Newsen.

Trong buổi phỏng vấn You Can Tell My Sister trên kênh SBS Plus, Yoo Eun Jeong - bác sĩ tư vấn sức khỏe và tâm lý của JYP Entertainment, tiết lộ những vấn đề thần tượng Hàn Quốc gặp phải khi cố giảm cân. Theo lời bác sĩ, nhiều người nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhưng không ít nghệ sĩ phải đối diện với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như ốm yếu, ngất xỉu trên sân khấu, thậm chí mắc chứng rối loạn ăn uống bởi thực đơn giảm cân khắc nghiệt.

IU, Jang Nara mắc chứng rối loạn ăn uống

Bác sĩ Yoo Eun Jeong cho hay IU và Jang Nara đều gặp tình trạng ăn uống mất kiểm soát. Lý do của hiện tượng này là khi bị căng thẳng, hormone gây stress tăng lên cản trở quá trình giảm cân. Khi đó người muốn giảm cân sẽ ăn nhiều dẫn tới tăng cân mất kiểm soát.

Trước đó, Jang Nara tiết lộ trong chương trình Healing Camp của đài SBS rằng: "Tôi đã mắc chứng rối loạn ăn uống vào thời điểm mới ra mắt. Tôi lo sợ đến mức không thể đi máy bay trong một khoảng thời gian. Hễ cứ lên máy bay là tôi la hét và khóc vì sợ hãi". Ngoài ra, nữ diễn viên mắc căn bệnh liên quan đến đường ruột và thường xuyên bị đau dạ dày.



IU gặp chứng rối loạn ăn uống vì giảm cân quá đà. Ảnh: Sixma.

Theo Newsen, IU là một trong những sao Hàn theo chế độ giảm cân khắc nghiệt. Cô từng chỉ ăn một quả táo, khoai tây và uống nước protein cho cả ngày. Đi kèm với đó, IU chăm chỉ tập luyện. Kết quả đạt được của nữ ca sĩ là giảm 4 kg trong 4 ngày nhưng điều này để lại hậu quả không nhỏ. Sau giảm cân, IU xuất hiện với thần thái kém sắc, tâm lý có vấn đề.

Nữ ca sĩ cho biết cô mắc chứng rối loạn ăn uống mỗi khi nghĩ đến công việc và quá khứ. "Tôi mắc chứng rối loạn ăn uống và sút cân rất nhiều trong giai đoạn tôi chán ghét bản thân. Thay vì cảm thấy hạnh phúc, tôi luôn thấy thiếu thứ gì đó. Tôi đã lấp đầy khoảng trống đó bằng việc ăn uống. Thời điểm đó, tôi đã ăn cho đến khi nôn ra thì thôi và phải liên tục sử dụng những biện pháp điều trị tâm lý".

Lee Hyeri ăn liên tục 20 tiếng vì thèm

Với chiều cao 1,65 m và chỉ nặng gần 46 kg, Lee Hyeri - thành viên Girl's Day - vẫn ám ảnh với cân nặng và tìm mọi cách để giảm cân, theo Koreaboo.

Trong nhiều buổi phỏng vấn, Hyeri cho hay cô thường xuyên khóc bởi không tìm ra cách giảm cân cho chính mình. Người khác sẽ đạt được cân nặng mong muốn vì lịch trình bận rộn, Hyeri là trường hợp ngược lại, cô ăn rất nhiều sau mỗi lần ăn kiêng. Nữ ca sĩ cho hay cô có thể ăn liên tục 20 tiếng không ngừng nghỉ vì quá thèm nhiều món ăn.

Khác với Lee Hyeri, sau khi giảm cân, JinE - thành viên nhóm Oh My Girl - phải dừng quảng bá album để điều trị chứng biếng ăn. Dasom (Sistar) tiết lộ JinE bị ám ảnh khi đọc những bình luận liên quan đến cân nặng và sẽ bỏ đói bản thân để giảm cân. So Jung - thành viên Ladies' Code - gặp vấn đề nặng hơn khi một năm không có kinh nguyệt vì nhịn ăn dẫn đến thiếu chất.

Lee Hyeri gặp vấn đề tâm lý vì chuyện cân nặng. Ảnh: IGNV.

Ailee rơi vào vòng luẩn quẩn tăng, giảm cân

Trong chương trình âm nhạc của JTBC, Ailee từng rơi nước mắt khi nói lại quãng thời gian ăn kiêng khắc khổ để duy trì vóc dáng. "Tôi rất buồn. Tôi là ca sĩ, công việc của tôi là hát nhưng tôi phải giảm cân mới tự tin bước lên sân khấu", cô nói.

Vì áp lực dư luận, Ailee đã cố gắng giảm tới 10 kg. Tuy nhiên sau đó, giọng hát của cô yếu đi, theo Korea Herald. Tới khi lấy lại vóc dáng mảnh mai, Ailee tiếp tục nhận những bình luận tiêu cực của khán giả rằng nhìn cô thiếu sức sống và cần tăng cân trở lại. “Khi tôi giảm cân, mọi người bảo tôi tăng cân trở lại và khi tôi tăng cân, họ lại bắt tôi giảm cân", Ailee chia sẻ.

Ailee từng bị chê bai vì tăng cân quá đà. Ảnh: Newsen.

T.O.P giảm 20 kg trong 40 ngày

Thời điểm mới thi tuyển vào YG Entertainment, T.O.P - thành viên Big Bang nặng đến 100 kg. Theo luật nghiêm khắc của YG, nam ca sĩ bị từ chối vì thân hình quá khổ. T.O.P cho hay anh cắt giảm hoàn toàn tinh bột, đường, chất béo và chỉ uống nước lọc và sữa ong chúa không đường để quên cảm giác đói bụng.

Ngoài ra, nam ca sĩ chỉ ăn Yanggeang - loại thạch làm từ đậu đỏ để qua cơn đói. Theo Kpophit, động lực chính để giảm cân của thành viên Big Bang là những gì Yang Hyun Suk, cựu giám đốc điều hành của YG đã nói với anh. Khi từ chối nhận T.O.P, Yang nói rằng T.O.P sẽ được ra mắt sau khi đạt trọng lượng cơ thể lý tưởng.

Nhớ lại quá trình giảm cân khắc nghiệt, T.O.P cho biết anh sẽ không bao giờ thử lại lần nữa. Nam ca sĩ cảm thấy cơ thể yếu đi nhiều phần. Trong 40 ngày giảm cân, anh nhiều lần muốn từ bỏ vì chế độ ăn uống khổ cực.