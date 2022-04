Đằng sau chuyện tình bí mật của phù thủy vĩ đại Dumbledore

Bộ phim “Fantastic Beasts 3” đã phát hành sớm tại một số thị trường ngoài Bắc Mỹ. Phim tiết lộ nhiều bí mật về cuộc đời phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ một số tình tiết quan trọng trong bộ phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Loạt phim Fantastic Beasts đưa khán giả theo chân nhà sinh vật học huyền Newt Scamander (Eddie Redmayne) dấn thân vào trận chiến chống lại phù thủy hắc ám hùng mạnh Gellert Grindelwald (từng do Johnny Depp thủ vai trước khi chuyển giao cho Mads Mikkelsen). Song song, hai phần phim hậu truyện cũng chứng kiến vai trò nam chính loạt phim của Scamander dần bị lấn át bởi giáo sư Albus Dumbledore (Jude Law).

Qua mỗi phần phim, quá khứ của thầy Dumbledore - trước khi ông trở thành vị hiệu trưởng râu tóc bạc phơ được yêu mến của loạt Harry Potter - từng bước được làm sáng tỏ. Một trong những trang quá khứ ấy là mối quan hệ phức tạp giữa ông và Grindelwald. Hai người đàn ông đối lập như đêm và ngày ấy lại có một thời thanh xuân bên nhau, và còn hơn thế nữa.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore mang tham vọng viết nên hồi kết cho mối quan hệ đầy ngang trái này. Trong sự kiện họp báo phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore có sự tham gia của Zing và nhiều đơn vị truyền thông quốc tế được tổ chức tuần qua, tài tử Jude Law và nhà sản xuất David Heyman đã chia sẻ về quá trình xây dựng mối quan hệ giữa vị phù thủy quyền năng.

Thầy Dumbledore "bước ra khỏi tủ áo"

Trong chương trình, khi được hỏi về chủ đề chính của Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, nhà sản xuất David Heyman đã liệt kê nhiều từ khóa quen thuộc với loạt phim Harry Potter như tình bạn, sự trung thành, đức hy sinh cao cả. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vào từ khóa “tình yêu” cũng như những thử thách lớn lao cùng lựa chọn khó khăn mà Albus Dumbledore phải đối mặt.

“Bộ phim kể về gia đình - kiểu gia đình mà ta xây dựng nên chứ không phải huyết thống dòng họ nơi ta ra đời, sự thôi thúc dẫn dắt ta đến những lựa chọn đúng đắn. Bộ phim kể về tình yêu, về đức hy sinh”, nhà sản xuất chia sẻ.

Ông tiếp tục: “Riêng với Dumbledore, đó là thử thách nơi nhân vật phải lựa chọn giữa tình yêu anh ta từng có - và có thể vẫn đang còn - với những hành động đúng đắn vì tương lai, đại cục bởi anh ta và Grindelwald có những góc nhìn khác nhau. Điều này dẫn việc họ buộc phải tự mình đưa ra các lựa chọn và chấp nhận mọi hậu quả kéo theo sau đó”.

Theo phân tích của David Heyman, với mỗi nhân vật trong bộ phim này, thử thách đặt ra cho họ đều là đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc đời. Và mỗi quyết định ấy đều không thể tránh khỏi ít nhiều sự đánh đổi.

Với Fantastic Beasts 3, khóa khứ của Albus Dumbledore đã bị mở tung như một cuốn sách.

Những manh mối đầu tiên về quan hệ giữa thầy Dumbledore và Grindelwald đã được J.K. Rowling tiết lộ từ năm 2007. Trong Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018), khán giả thấy cái bóng Grindelwald xuất hiện bên cạnh hình phản chiếu của thầy Dumbledore trong gương. Vị phù thủy quyền năng cũng mang trên người cái lọ chứa máu của mình và Grindelwald - giao ước tượng trưng cho lời hứa sẽ một lòng một dạ với đối phương.

Với những sắp đặt này của kịch bản, người hâm mộ Harry Potter nói chung và cặp nhân vật nói riêng đã có đủ chất liệu để xây dựng một vũ trụ tưởng tượng của riêng họ. Trong đó, hai phù thủy vĩ đại đã sớm thuộc về nhau. Sau bao nhiêu năm tồn tại trôi nổi một cách không chính thức trên Internet, mối quan hệ giữa Dumbledore và Grindelwald đã được công khai đề cập trong Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Ngay trong hồi mở đầu, Dumbledore đã khó khăn thừa nhận với Grindelwald "vì tôi yêu anh". Một câu thoại giản đơn nhưng lại là thứ người hâm mộ đã dành nhiều năm chờ đợi. Đây chắc chắn cũng sẽ là khoảnh khắc lịch sử với vũ trụ Harry Potter và tương lai còn nhiều lần được nhắc lại. Câu chuyện mà nó vẽ ra cũng sẽ là lý do sẽ giữ chân nhiều người xem ở lại với hai phần tiếp theo của loạt phim Fantastic Beasts đã quá dài dòng lủng củng.

Về phần nhân vật Dumbledore, khoảnh khắc "bước ra khỏi tủ áo" (come out the closet - thuật ngữ chỉ việc một người thuộc cộng đồng LGBTQ+ công khai giới tính thật) đánh dấu lần đầu tiên sau 20 năm từ lần đầu tiên nhân vật xuất hiện trên màn ảnh rộng, và còn lâu hơn thế kể từ ngày được khai sinh trên trang sách, anh được sống thật với cảm xúc của mình. Tiết lộ cũng phủ màu sắc bi thương lên quan hệ giữa hai nhân vật, khiến mỗi quyết định họ đưa ra sau này thêm phần khó khăn vì những dằn vặt đau khổ.

Việc Dumbledore và Grindelwald công khai tình cảm (với khán giả) không phải sự trút bỏ gánh nặng để bắt đầu một cuộc đời mới. Nó là lời thú nhận để một trang lịch sử đau thương tưởng đã phong kín một lần nữa bị mở toang.

Tương tác cảm xúc giữa Jude Law và Mad Mikkelsen

Theo chia sẻ của Jude Law trong buổi họp báo, phiên bản Dumbledore anh thủ vai trong Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore vẫn chưa phải nhà hiền triết mà khán giả của loạt Harry Potter từng biết cũng như dành sự yêu mến. Nhưng khán giả hoàn toàn có thể nhận ra tấm lòng nhân ái và sự hài hước của vị phù thủy già hiện diện trong phiên bản trẻ trung hơn của mình.

Nói về quá trình xây dựng mối quan hệ giữa Dumbledore và Grindelwald trên màn ảnh, tài tử người Anh chia sẻ: “Chúng tôi đã chia sẻ với đối phương góc nhìn và những tưởng tượng của mình về quá khứ của hai nhân vật - họ đã gặp nhau như nào và để lại dấu ấn trong cuộc đời đối phương ra sao”.

“Với tôi, yếu tố then chốt chính là vẽ ra được ra hoàn cảnh của Albus trước khi gặp được Gellert. Có phải khi ấy anh ta là một thiên tài cô đơn, được trời phú cho trí tuệ và năng lực phép thuật mạnh mẽ nhưng lại bị xa lánh, hoặc tự cô lập mình với thế giới vì nơi ấy thiếu vắng một tâm hồn đồng điệu? Rồi đột nhiên anh ta gặp được một ai đó cũng ưu tú như mình, truyền cho anh ta nguồn cảm hứng để mơ ước những điều lớn lao. Đó hẳn sẽ là một mối dây liên kết mạnh mẽ, đặc biệt khi nhân vật ở vào độ tuổi thanh xuân”, Jude Law tiếp tục.

Nam diễn viên cho rằng chìa khóa để nắm bắt được nội tâm của nhân vật chính là phải hiểu khoảng thời gian bên Gellert mang lại những cảm xúc đậm sâu và có sức động viên lớn với Albus. “Rồi tiếp đó chính là khoảnh khắc kinh hoàng khi cả hai nhận ra mình không còn chia sẻ chung một góc nhìn, và mỗi người bước đi theo một ngã rẽ riêng. Giống như pháo hoa chóng tàn, đây là nỗi đau mà nhân vật khó có thể vượt qua được”, anh tiếp tục.

Mads Mikkelsen đã có một màn hóa thân khiến những dấu ấn của Johnny Depp trong loạt Fantastic Beasts bị lu mờ.

Nói về lần hợp tác với Mads Mikkelsen, Jude Law nhận xét: “Có một sự may rủi nhất định khi tôi và Mads vào vai hai nhân vật khi đã ở tuổi ngũ tuần. Chúng tôi có thể hồi tưởng lại bản thân mình vào 20 năm trước - khi ấy mình ra sao, ôm ấp những hoài bão thế nào, đã phạm phải những sai lầm gì… Chúng tôi giờ đã thỏa hiệp được với quá khứ ấy, nhưng vẫn cảm thấy chúng rất sống động trong tâm trí mình”.

Anh tiếp tục: “Đó là cách chúng tôi chuẩn bị cho vai diễn. Chúng tôi đã hàn huyên về mọi thứ, mọi chủ đề trên trời dưới biển. Và hài hước là, đến một thời điểm, giống như nhân vật mình thủ vai, chúng tôi cũng có những quan điểm đối lập”.

Chia sẻ này nhận được sự đồng tình của bạn diễn Mads Mikkelsen. Tài tử người Đan Mạch chia sẻ giống như việc các diễn viên muốn mình hiện lên trước máy quay là những phù thủy thực thụ thay vì ai đó đang chơi trò hóa trang, anh và Jude Law muốn quan hệ giữa Gellert và Albus hiện lên một cách chân thực, từ tương tác tình cảm giữa hai người cho đến sự thất vọng và khoảng trống tình yêu ấy để lại khi nó tan vỡ.

Mads Mikkelsen thổi vào nhân vật Grindelwald một sức sống mới, khác biệt với màn thể hiện của Johnny Depp. Với phiên bản phù thủy hắc ám này, khán giả đã hiểu được lý do khiến họ từng một thời gắn bó. Mikkelsen mang đến cho nhân vật sự thanh lịch, quyến rũ, thông minh, giỏi dùng người nhưng cũng đầy xa cách - một sự phản chiếu chính xác nhiều đặc điểm tính cách của Dumbledore.

Đáng tiếc, sự đồng điệu về tâm hồn không thể khỏa lấp những cách biệt trong tư tưởng. Kết quả tất yếu, tình yêu không thể thắng được tham vọng bá chủ của Grindelwald cũng như ý chí chính nghĩa mạnh mẽ bên trong Dumbledore. Phần còn lại của câu chuyện đã trở thành một phần bị che giấu của lịch sử thế giới phù thủy.