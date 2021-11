Đằng sau cảnh ám ảnh trong phim kinh dị 'Paranormal Activity'

Bộ phim tài liệu "Unknown Dimension: The Story of Paranormal Activity" hé lộ câu chuyện đằng sau cảnh hù dọa kinh điển trong phần mở màn thương hiệu kinh dị.

Phần đầu tiên của thương hiệu kinh dị Paranormal Activity ra mắt năm 2007 và nhanh chóng trở thành hiện tượng. Từ khoản đầu tư 150.000 USD , phim đem về doanh thu 193 triệu USD . Ngày 29/10, phần thứ bảy của thương hiệu, nhan đề Paranormal Activity: Next of Kin đã được tung ra trên dịch vụ xem phim trực tuyến Paramount+.

Comicbook đưa tin song song Next of Kin, nhà sản xuất Paranormal Activity cũng giới thiệu tác phẩm tài liệu Unknown Dimension: The Story of Paranormal Activity. Nội dung phim bao quát sáu phần đầu thương hiệu kinh dị, đi sâu khám phá, tìm hiểu những câu chuyện hậu trường chưa từng tiết lộ của loạt phim.

Cảnh nữ chính bị nắm chân kéo khỏi giường đầy ám ảnh trong Paranormal Activity (2007).

Unknown Dimension: The Story of Paranormal Activity đã hé lộ kỹ thuật dàn dựng được ê-kíp của đạo diễn Oren Peli sử dụng để tạo ra cảnh quỷ ám ấn tượng xuất hiện trong phần mở màn ra mắt năm 2007. Trong cảnh phim, nhân vật do Katie Featherston thủ vai bị một thế lực vô hình nắm chân, kéo trượt khỏi giường và lôi đi dọc hàng lang ngôi nhà.

“Một trong những phần khó nhất của phân đoạn này là kéo được Katy khỏi giường. Cả ê-kíp đã vò đầu suy nghĩ. Trước tiên, chúng tôi phải giải quyết câu hỏi: Làm thế nào để cú kéo chân vô hình trông chân thực nhất?”, đạo diễn kiêm biên kịch Oren Peli mở đầu câu chuyện.

Nhà làm phim tiếp tục: “Kế hoạch được vạch ra như sau. Katie được buộc một đai nhảy bungee loại nịt mắt cá chân. Bạn gái tôi sẽ kéo cô ấy khỏi giường, rơi xuống đất. Tiếp đến, chúng tôi sử dụng hệ thống ròng rọc đơn giản để kéo Katie ra hành lang. Việc này do một người bạn tên Amir của tôi phụ trách. Cậu ấy sẽ kéo Katie một cách chính xác và dứt khoát thẳng qua cửa phòng ngủ”.

Hình ảnh hậu trường mới được công bố của cảnh phim.

Lúc này, bạn gái đạo diễn Oren Peli sẽ nhanh tay sập cửa, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Bạn trai của Katie (Micah Sloat) nghe tiếng bạn gái kêu lập tức choàng dậy, chạy ra mở cửa. Lúc này, Amir sẽ tiếp tục kéo Katie dọc hành lang trong khi Sloat đuổi theo. Cảnh phim kết thúc khi Micah chìm vào bóng tối, còn khán giả tiếp tục nghe tiếng hai nhân vật la hét.

Không chỉ mô tả bằng lời, Unknown Dimension: The Story of Paranormal Activity còn trình chiếu cảnh hậu trường của cảnh phim. Song song, đoạn phim ghi lại quá trình tập dượt của ê-kíp, với nữ chính được thay bằng một con gấu bông cũng được tiết lộ.