Đằng sau cái kết của ‘No Time to Die’

Đạo diễn Cary Joji Fukunaga tiết lộ cái kết của “No Time to Die” đã được ngầm thông báo với khán giả ngay từ nửa đầu bộ phim.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ đoạn kết của bộ phim No Time to Die.

No Time to Die là bộ phim thứ 25 về nhân vật điệp viên 007 và tác phẩm thứ 5 thuộc thương hiệu có sự góp mặt của Daniel Craig. Bộ phim cũng đánh dấu lần cuối tài tử người Anh thủ vai James Bond. Trên màn ảnh, câu chuyện về điệp viên 007 đã tạm khép lại một cách trọn vẹn và mãn nhãn.

Ở hồi ba của No Time to Die, trong lúc truy đuổi phản diện Safin (Rami Malek), Bond đã nhiễm một loại vũ khí sinh học được bào chế từ mã ADN của Madeline (Léa Seydoux). Điều này đồng nghĩa từ nay về sau, nếu anh chạm vào cô, Madeline sẽ chết. Sau khi tiêu diệt Safin, Bond nhận ra mình không còn thời gian (hay lý do) để chạy trốn. Với chút sức tàn, anh gọi điện cho Madeline, nói với cô rằng anh yêu cô rất nhiều.

Nỗi hoài niệm Vesper Lynd

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Variety, đạo diễn Cary Joji Fukunaga tiết lộ bộ phim đã sớm thông báo với khán giả về hồi kết của James Bond thông qua một chi tiết ẩn. Đó là dòng chữ Latin được khắc trên bia bộ Vesper Lynd (Eva Green). Nàng Bond girl vắn số, từng đồng hành với 007 của Craig trong Casino Royale (2006) đã được nhắc đến với một vai trò quan trọng trong No Time to Die.

Vesper Lynd là người phụ nữ để lại những dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời James Bond.

“Có một chi tiết ẩn rất quan trọng xuất hiện trong cảnh Bond tới thăm mộ Vesper Lynd ở Matera. Phía bên trên ngôi mộ của Vesper - chúng tôi không đặc tả chi tiết này nhưng khán giả tinh mắt vẫn có thể nhận ra - là hình hai bộ xương nâng một tấm băng rôn được khắc vào đá. Trên tấm băng rôn là dòng chữ Latin mà Mark Tildesley và tôi từng nhìn thấy”, Fukunaga nói.

Vị đạo diễn tiếp tục: “Nội dung của dòng chữ tiếng Latin ấy tạm dịch là ‘Giống như ngươi, ta đã từng sống. Và giống như ta, người đàn ông ấy rồi sẽ chết’. Vậy đấy, hồi kết của James Bond đã được tiết lộ ngay trong khúc dạo đầu”.

Theo Cinema Blend, nhiều biến thể của câu nói trên đã xuất hiện xuyên suốt lịch sử, trong các tác phẩm nghệ thuật hay một lời nhắn khắc trên bia mộ như trường hợp của Vesper Lynd. Việc đưa Bond quay trở lại trước nấm mộ của Lynd là một sự tri ân dành cho nàng Bond girl đầu tiên trong kỷ nguyên 007 của Daniel Craig. Cái chết của cô vẫn ám ảnh cuộc đời gã điệp viên kể từ sau các sự kiện trong Casino Royal.

Daniel Craig từng muốn khai tử 007

Năm 2021, khi tham gia chương trình truyền thanh Awards Chatter, Daniel Craig tiết lộ anh và nhà sản xuất Barbara Broccoli từng thảo luận về tương lai của Bond ngay trong đêm Casino Royale công chiếu. Nam diễn viên đã muốn lựa chọn một cái kết bi.

Barbara Broccoli và Daniel Craig đã hợp tác qua 5 dự án phim James Bond.

Craig kể: “Khi ấy, tôi đang ngồi ở ghế sau một chiếc Mercedes đen di chuyển khỏi khu vực tổ chức họp báo ra mắt Casino Royale tại Berlin. Ngồi cạnh tôi là Barbara Broccoli. Trong xe chỉ có hai người với nhau, không khí hân hoan vì bộ phim được đón nhận tốt. Giờ là lúc để ăn mừng”.

“Tôi quay sang hỏi Barbara mình cần phải đóng thêm bao nhiêu phim về 007 nữa. Và chị ấy đáp “Bốn”. Tôi chưng hửng, ‘Ồ, thật hả? Nhiều thế sao?’. Rồi tôi nói ‘Được thôi, nếu đóng tận bốn phim, thì phần cuối cho tôi xử đẹp gã này nhé?’. Barbara sững lại trong giây lát và trả lời ‘Duyệt’”, tài tử người Anh thuật lại.

Trong cuộc phỏng vấn, Daniel Craig chia sẻ anh cảm thấy cái chết chính là đỉnh cao hoàn hảo cho phiên bản James Bond mình thủ vai nói riêng và thương hiệu phim nói chung. “Điều này đồng nghĩa nhân vật có thể sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt, đây là cái đích tôi nhắm đến. James Bond cũng có những điều dang dở phải hoàn thành, và anh ta không thể ở bên chúng ta nữa”.

Craig nhận xét đó là một cốt truyện rất khó để diễn đạt trên trang giấy cũng như màn ảnh. “Nhưng tôi hiểu nếu làm được, thì đó sẽ là sự hy sinh tối thượng. Sự hy sinh tối thượng vì một mục đích tốt đẹp”, Daniel Craig nói.