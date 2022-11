Đằng sau bữa tối khiến ông Trump gặp bão phẫn nộ

Nick Fuentes và Kanye West - 2 người dùng bữa tối với ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm 22/11 - là nguồn cơn đằng sau cơn phẫn nộ nhằm vào vị cựu tổng thống Mỹ.

Tối 25/11, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết đã dùng bữa với rapper Kanye West (Ye) tại dinh thự Mar-a-Lago, Florida vào hôm 22/11. Ông nói rằng nam rapper này đi cùng bạn bè, một trong số đó là Nick Fuentes - nhà bình luận chính trị bài Do Thái và phân biệt chủng tộc.

Thông tin này sau khi được công bố đã gây ra sự phẫn nộ và thu hút sự chỉ trích của các chính trị gia thuộc cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, một thành viên của đảng Cộng hòa, đã chỉ trích cuộc gặp của ông Trump là "hành động thiếu sự suy xét".

Trong khi đó, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Andrews Bates lên án cuộc gặp của ông Donald Trump với ông Fuentes, CNN đưa tin ngày 27/11. Ông Bates cho biết các hành vi thù ghét và bài Do Thái hoàn toàn không có chỗ ở Mỹ, bao gồm cả tại Mar-a-Lago.

Trả lời NBC, một cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Trump cho biết bữa tối của ông này với rapper Ye và Fuentes là "một thảm họa truyền thông" và sẽ gây ảnh hưởng lớn tới chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2024 của ông.

"Nếu các cử tri đang xem xét Thống đốc Florida Ron DeSantis là một ứng viên tiềm năng cho đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống 2024, bữa tối vào hôm 22/11 của ông Trump đã góp phần củng cố thêm suy nghĩ của những người này", vị cố vấn này cho biết.

Nhà bình luận chính trị Nick Fuentes đã nhận phải nhiều chỉ trích khi ông này lên tiếng phủ nhận nạn diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II. Ảnh: Boston Globe.

Những nhân vật gây tranh cãi

Theo Forbes, ông Funentes, 24 tuổi, lần đầu nhận được sự chú ý của công chúng khi đang học tại Đại học Boston sau khi cho biết ông này đã nhận được những lời đe dọa giết người sau khi tham dự cuộc biểu tình "Đoàn kết Cánh hữu" ở thành phố Charlottesville, bang Virginia vào tháng 8/2017.

Theo đó, cuộc biểu tình chống lại việc phá dỡ các bức tượng từ thời Liên minh miền Nam này đã trở nên bạo lực khi một tài xế cố tình lao xe vào những người phản đối cuộc biểu tình, khiến một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Vào năm 2020, nhằm tách biệt bản thân ra khỏi những thành viên truyền thống của đảng Cộng hòa, Fuentes đã thành lập Ủy ban Hành động chính trị nước Mỹ Trên hết, một phiên bản cực hữu của Ủy ban Hành động chính trị đảng Cộng hòa - tổ chức mà Fuentes chỉ trích là có đường lối thân Israel và "chủ nghĩa toàn cầu" của quốc gia Do Thái này.

Theo Liên đoàn Chống phát ngôn thù ghét (ADL), ông Fuentes là người theo chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc. Ông Fuentes từng có phát biểu phủ nhận sự kiện diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II, đồng thời so sánh những người Do Thái bị sát hại trong trại tập trung giống bánh quy trong lò, theo CBS.

Ủy ban Hành động chính trị nước Mỹ Trên hết đã thu hút sự ủng hộ của nhiều chính trị gia cực hữu tại Mỹ như Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene và Hạ nghị sĩ Paul Gosar, những người đã tham dự và phát biểu tại các sự kiện thường niên của tổ chức này.

Là một người ủng hộ nhiệt thành của cựu Tổng thống Trump, sau cuộc bầu cử năm 2020, ông Fuentes đã kêu gọi những người ủng hộ của mình "xông vào mọi tòa nhà nghị viện tại các bang" cho tới khi ông Trump giành được nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo.

Ông Fuentes sau đó cũng dẫn đầu một nhóm người ủng hộ xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ trong vụ bạo loạn hôm 6/1/2021. Sau đó, ông cũng gọi cuộc bạo loạn khiến 5 người thiệt mạng là sự kiện "tuyệt vời".

Vào tháng 12/2021, mạng xã hội Twitter đã trở thành nền tảng cuối cùng đình chỉ tài khoản của ông Fuentes vì liên tục vi phạm quy định về phát ngôn thù ghét của mạng xã hội này. Trước đó, YouTube, Reddit, TikTok, Spotify cũng đã đình chỉ tài khoản của ông Fuentes trên các nền tảng này.

Trong khi ông Fuentes là nhân vật gây nhiều chia rẽ trong xã hội Mỹ vì những phát ngôn của mình kể từ khi bước vào chính trường, những hành động của rapper Ye trong thời gian gần đây đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nhiều nhà tài trợ đã chấm dứt hợp đồng với rapper Kanye West, người vào năm 2018 đã đổi tên thành Ye, sau khi ông có những phát ngôn mang tính thù ghét nhằm vào cộng đồng người Do Thái. Ảnh: Reuters.



Theo Sky News, trong một chia sẻ đăng trên mạng xã hội Twitter vào đầu tháng 10, Ye cho biết ông đang "ở mức báo động 3 đối với những người Do Thái", đồng thời cáo buộc những người Do Thái đã có những hành động "bôi xấu tên tuổi và hủy hoại danh dự của bất kỳ ai phản đối lại cộng đồng này".

Trước đó, trong một chia sẻ trên mạng xã hội Instagram, rapper 45 tuổi này cũng đã cáo buộc nhà sản xuất âm nhạc Sean Combs đang bị "những người Do Thái khống chế".

Sau những phát biểu của mình, nhiều nhãn hàng lớn như Adidas, Gap và Balenciaga đã hủy bỏ hợp đồng tài trợ và chấm dứt quan hệ hợp tác với rapper người Mỹ.

Ngoài ra, tài khoản Twitter của Ye cũng bị tạm đình chỉ sau khi ông đưa ra những phát ngôn nhằm vào cộng đồng người Do Thái, trước khi được khôi phục trở lại vào cuối tháng 10.

Những gì đã diễn ra trong bữa tối ở Mar-a-Lago

Dẫn lời một nguồn tin biết về nội dung cuộc trò chuyện vào hôm 22/11 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, NBC cho biết bữa tối giữa cựu Tổng thống Trump, rapper Ye và Fuentes diễn ra tương đối suôn sẻ cho tới khi rapper người Mỹ cho biết sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Theo đó, Ye đã đề nghị ông Trump tham gia chiến dịch của mình với vai trò ứng viên cho vị trí phó tổng thống Mỹ. Theo tuyên bố của Ye trong một video được chia sẻ trên Twitter vào hôm 24/11, cựu Tổng thống Trump đã có những lời lẽ công kích đối với ông cùng vợ cũ, Kim Kardashian.

"Ông Trump đã hét vào mặt tôi, vị cựu tổng thống nói rằng tôi sẽ thất bại trong cuộc bầu cử vào năm 2024", Ye nói trong video.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải chịu nhiều chỉ trích sau bữa tối của ông này với rapper Kanye West (Ye) và nhà bình luận chính trị Nick Fuentes. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, trong tuyên bố được đăng trên mạng xã hội Truth vào hôm 25/11, ông Trump cho biết Ye đã xin lời khuyên từ ông về một số vấn đề mà rapper này đang gặp phải, đặc biệt là với công việc kinh doanh trong bữa tối tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

"Chúng tôi cũng bàn luận một chút về chính trị. Tôi đã nói với Ye rằng anh ta không nên tham gia tranh cử tổng thống vì mọi người ủng hộ của anh ta đều sẽ bầu cho tôi. Tuy nhiên, bữa tối diễn ra suôn sẻ. Tôi rất cảm kích với những điều tốt đẹp mà anh ta nói về tôi trên sóng truyền hình" ông Trump cho biết.

Bên cạnh đó, vị cựu tổng thống Mỹ cũng đã tránh tạo ra mối liên hệ với Fuentes khi cho biết không có quan hệ với ông này trước bữa tối vào hôm 22/11.

"Tôi không biết Fuentes là người như thế nào", tuyên bố của cựu Tổng thống Trump cho biết.