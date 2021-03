Đằng sau bộ phim được ví là 'di sản' về Lý Tiểu Long

"Dragon: The Bruce Lee Story" ra mắt ít lâu sau khi Lý Quốc Hào qua đời. Đây được xem là bộ phim tôn vinh cha con huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Theo SCMP, tuy các tình tiết diễn biến nhanh và lỏng lẻo, bộ phim Dragon: The Bruce Lee Story - tạm dịch Câu chuyện Lý Tiểu Long (1993) - do Hollywood sản xuất vẫn là tác phẩm thú vị.

Câu chuyện về Lý Tiểu Long do Rob Cohen làm đạo diễn. Bộ phim được dựa trên cuốn sách Bruce Lee: The Man Only I Knew của Linda Lee Cadwell - bà xã Lý Tiểu Long.

Điều đáng nói, trước đây ông chỉ thực hiện những bộ phim chính kịch, hiếm khi làm phim hành động, những bộ phim kung fu Trung Quốc lại càng không. Việc đảm nhận Câu chuyện về Lý Tiểu Long là bước đi khá mạo hiểm. Tuy nhiên, đội ngũ sản xuất mời đạo diễn Hong Kong John Cheung chỉ đạo võ thuật. Bộ phim cũng có chút biến tấu theo phong cách Mỹ để phù hợp thị hiếu của khán giả.

Cuối cùng, tác phẩm được xem là “bộ phim võ thuật pha trộn chất lãng mạn” điển hình của Hollywood thập niên 1990.

Bộ phim hư cấu về cuộc đời Lý Tiểu Long

“Khi giám đốc điều hành ở Hollywood hỏi tôi liệu có hứng thú để làm phim về Lý Tiểu Long không, tôi rất phân vân vì không biết gì về anh ấy ngoài bộ phim Enter The Dragon”, đạo diễn Cohen nói với SCMP.

“Sau khi yêu cầu nhà sản xuất đưa tài liệu về huyền thoại võ thuật, tôi hoàn toàn bị cuốn hút. Cuối cùng, tôi quyết định đưa cuốn sách của Linda Lee lên màn ảnh”, ông nói thêm.

Trước đó, Universal nghĩ rằng Cohen làm phim đậm chất kung fu. Điều này đúng nhưng chưa đủ.

“Tôi không làm phim về kung fu, tôi đang làm phim tiểu sử, vẽ nên chân dung của ngôi sao kung fu. Lý Tiểu Long là một trong những ngôi sao có đời tư phức tạp, tính cách lôi cuốn và thú thú vị nhất, đủ mọi khía cạnh để khai thác”, đạo diễn Cohen giải thích.

Giống nhiều bộ phim tiểu sử khác của Hollywood cuối thế kỷ 20, Dragon dựa trên những sự kiện có thật về Lý Tiểu Long, sau đó thay đổi chút ít để mang yếu tố thời đại và phù hợp với thị hiếu của khán giả.

Bộ phim dựa vào yếu tố hư cấu để kịch tính hóa cuộc đời ngôi sao võ thuật.

Trọng tâm của bộ phim là mối quan hệ giữa Lý Tiểu Long với Linda. Phần lớn nội dung tập trung vào cuộc sống lãng mạn của họ, cách cô ấy đã động viên Lý Tiểu Long và giúp anh đạt được thành công.

Để thêm phần thú vị cho câu chuyện, Cohen đã hư cấu chuyện gia đình Lý Tiểu Long bị nguyền rủa. Anh phải chiến đấu với ác quỷ Trung Quốc đang cố gắng giết chết mình.

Ý tưởng về lời nguyền gia tộc đã trở nên nổi bật khi bộ phim ra mắt năm 1993. Lúc ấy, con trai của Lý Tiểu Long là Lý Quốc Hào bị chết thảm do gặp tai nạn trên phim trường The Crow, vài tháng trước khi Dragon: The Bruce Lee Story ra mắt.

Mặc dù Cohen nói rằng ông biết rất ít về cuộc sống và công việc của Lee trước khi bắt đầu làm phim, thực tế ông đã tham dự buổi ra mắt Enter The Dragon tại Mỹ vào năm 1973.

“Tôi thấy cậu ấy trên màn ảnh. Chàng trai Trung Quốc này quá đẹp trai và tài giỏi. Mọi người đã đứng dậy hò hét và cổ vũ hệt như đang theo dõi sự kiện thể thao. Khi bộ phim kết thúc, tôi đã gặp đạo diễn và khen ngợi anh. Nhưng đó cũng là lúc tôi biết được Lý Tiểu Long đã qua đời được vài tháng”, Cohen nhớ lại.

Di sản tôn vinh huyền thoại võ thuật

Jason Scott Lee - nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa - đảm nhận vai diễn Lý Tiểu Long. Lúc đầu, anh khá phân vân khi nhận vai. Cuối cùng, anh lại thể hiện khá tròn trịa vai diễn.

Trong các phân cảnh hành động, Jason Scott Lee tỏ ra chiến đấu khá hiệu quả. Tuy phong cách võ thuật, các đòn tấn công không gợi nhớ đến hình ảnh Lý Tiểu Long lúc sinh thời nhưng điều đó cũng đáng ghi nhận. Trước khi nhận vai, Jason không có kinh nghiệm võ thuật, ngoài một vài bài karatedo tiếp thu khi còn nhỏ, sau đó là theo học Triệt quyền đạo từ Jerry Poteet - học trò của Lý Tiểu Long.

“Thời điểm đó, tôi đã miễn cưỡng tham bộ phim. Vóc dáng săn chắc, cơ bắp của tôi khá đối lập với Lý Tiểu Long, người có vóc dáng mảnh mai và di chuyển nhẹ nhàng hơn”, Jason Scott Lee nói.

Tuy nhiên, Jerry Poteet - thầy dạy võ của Jason cho biết anh đã tiếp thu tinh thần Lý Tiểu Long nhanh chóng. Đã có lúc anh nghĩ mình đang giáp mặt với huyền thoại võ thuật. “Thỉnh thoảng, tôi nhìn cậu ấy và cứ tưởng mình đang đứng trong phòng với Lý Tiểu Long. Điều đó thật kỳ lạ”, Poteet nói thêm.

Jason Scott Lee nhận nhiều ý kiến khen - chê khác nhau trong bộ phim về Lý Tiểu Long.

Tuy có khá nhiều tranh cãi trong ngày phát sóng, Cohen cho biết ông có lý do riêng của mình khi áp dụng các đòn võ mới cho các phân cảnh hành động. “Phong cách chiến đấu của Lý Tiểu Long nói riêng và hình thức võ thuật của những bộ phim kung fu đầu những năm 1970, hoàn toàn khác với thời đại này. Đây là lúc mọi người hào hứng với phong cách võ thuật của Thành Long”, Rob Cohen nói.

"Lý Tiểu Long không thực hiện các màn võ thuật với tốc độ nhanh, mạnh như những gì Thành Long làm hiện nay (thập niên 1990). Chúng tôi muốn tái hiện bộ phim hợp với thời đại. Tôi nghĩ nếu Lý Tiểu Long còn sống, ông đã phát triển và đi theo hướng đi này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ phần lớn phong cách chiến đấu của Lý Tiểu Long", đạo diễn nói thêm.

Ban đầu, Lý Quốc Hào được các nhà sản xuất tìm đến, thuyết phục tái hiện hình ảnh Lý Tiểu Long trên màn ảnh. Tuy nhiên, ngôi sao quá cố thời điểm ấy đã từ chối với lý do cố gắng thoát khỏi cái bóng của cha và tìm hướng đi cho riêng mình.

“Tôi luôn nhìn nhận nghiêm túc và tôn trọng những dự án nói về cha. Nhưng hiện tại tôi thấy mình không thể làm tốt”, con trai Lý Tiểu Long nói vào thời điểm ấy.

Trước khi Câu chuyện về Lý Tiểu Long phát hành được vài tháng, Lý Quốc Hào qua đời vì gặp tai nạn trên phim trường. Vì vậy, bộ phim vô tình trở thành di sản nhằm tưởng nhớ Lý Quốc Hào và Lý Tiểu Long, vì trong phim có cảnh Lý Tiểu Long cố gắng bảo vệ con trai mình khỏi ma quỷ.

Đạo diễn Rob Cohen đã hỏi Linda Lee Cadwell - vợ Lý Tiểu Long - việc hoãn phát hành nhưng cô vẫn đồng ý ra mắt tác phẩm theo dự kiến. Trước khi bộ phim ra mắt, Linda đã tham dự lễ khánh thành ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood nhằm vinh danh Lý Tiểu Long.

Tại buổi họp báo Dragon: The Bruce Lee Story, bà có bài phát biểu với báo chí và cho rằng bộ phim giống như kỷ niệm đáng nhớ về cuộc đời của chồng - huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.