Đang làm thủ tục xuất cảnh sang Chile thì bị bắt

Lãi Thế Tân (trú tại Hà Tĩnh) đang làm thủ tục xuất cảnh cho 2 người khác đi du lịch sang Chile, rồi tìm cách trốn sang Mỹ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 4/12, theo thông tin từ Viện Kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” của Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh (PA09).

Các bị can là Lãi Thế Tân (31 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Khánh Ly (28 tuổi, trú tại thôn 5, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối tượng. Ảnh: VKSND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10 đến 11, Nguyễn Thị Khánh Ly cùng với Lãi Thế Tân tổ chức, môi giới cho Phạm Thị Xoan (31 tuổi, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Kim Hoàng (26 tuổi, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) xuất cảnh trái phép sang Mỹ để lao động với chi phí 65.000 USD /người.

Thủ đoạn của các nghi phạm là giả vờ đi du lịch sang Chile, sau đó bỏ trốn đến Mỹ.

Ngày 15/11, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, khi Lãi Thế Tân, Nguyễn Kim Hoàng và Phạm Thị Xoan làm thủ tục xuất cảnh sang Chile rồi tìm cách trốn sang nước Mỹ, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.