Dáng đẹp của 'bông hồng lai' Lily

Họ biểu diễn bài hát mới phát hành mang tên Love Me Like This. Trong video, nữ thần kết hợp crop top cùng quần jean rách. Tạo hình của nữ ca sĩ vừa trẻ trung, năng động vừa giúp cô khoe tỷ lệ cơ thể đẹp, cân đối. Đây cũng là kiểu trang phục Lily thường mặc trong đợt quảng bá ca khúc mới.