Đảng của bà Aung San Suu Kyi bị giải tán

Hội đồng bầu cử do chính quyền quân sự Myanmar thành lập sẽ giải tán đảng của cựu cố vấn quốc gia Aung San Suu Kyi vì “gian lận” bầu cử, theo một hãng tin địa phương.

Gian lận bầu cử do đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) thực hiện là trái pháp luật “nên chúng tôi sẽ phải hủy đăng ký của đảng này”, Thein Soe - chủ tịch hội đồng bầu cử do chính quyền quân sự thành lập - nói trong buổi họp ngày 21/5 giữa các đảng chính trị, theo Myanmar Now.

“Những người này sẽ bị coi là kẻ phản bội và chúng tôi sẽ hành động”, ông Soe nói trong cuộc họp.

Người phát ngôn cho đảng Phát triển và Đoàn kết Liên bang - đảng được quân đội Myanmar hậu thuẫn - cho biết có đại diện trong buổi họp và chưa biết kết quả. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, theo Reuters.

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters.

Quân đội Myanmar lên nắm quyền vào tháng 2 với cáo buộc đảng của bà Aung San Suu Kyi gian lận để chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020. Kể từ đó, Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn với các cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều thành phố và thị trấn.

Giao tranh giữa quân đội và một số nhóm phiến quân sắc tộc cũng bùng phát ở khu vực biên giới Myanmar.

Các nước láng giềng Đông Nam Á đang nỗ lực tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Ngày 24/4, lãnh đạo và đại diện 10 nước ASEAN đã tổ chức hội nghị cấp cao nhằm thảo luận và tìm kiếm giải pháp về vấn đề của Myanmar, với sự tham dự của Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar.

Tại hội nghị, các thành viên tham gia đã đạt được đồng thuận năm điểm về tình hình Myanmar, bao gồm việc chấm dứt bạo lực và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan.