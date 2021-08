Đẳng cấp thượng thặng của bóng hồng trong Biệt đội cảm tử

Phần phim mới về Biệt đội cảm tử mang đến những cảnh quay bạo lực và hài đen mang đúng thương hiệu James Gunn.

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

The Suicide Squad là bộ phim có hoàn cảnh ra đời đặc biệt của Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU). Phần trước của phim, Suicide Squad (2016), đạt doanh thu cao dù bị giới phê bình chê. Đạo diễn David Ayer được mời làm phần tiếp, nhưng rời dự án để phát triển phim khác.

Tháng 10/2018, James Gunn, đạo diễn Guardians of the Galaxy 3, bị Disney sa thải do đăng tweet nhạy cảm. Nhân cơ hội, Warner Bros. mời anh làm một phim về Superman. Song Gunn thấy không phù hợp và xin nhận phim về Suicide Squad.

Anh cải tổ lớn đường dây câu chuyện, không sử dụng đa số nhân vật từ phần đầu. Dù vẫn có Harley Quinn (Robbie), phim không còn đi sâu về quan hệ của cô với Joker. Thay vào đó, một biệt đội tội phạm mới được tập hợp cho nhiệm vụ cảm tử.

Để tiếp cận một nghiên cứu nguy hiểm ở quốc gia Corto Maltese, bà trùm tình báo Amanda Waller (Davis) cho hai đội xuất kích. Đội chính gồm đội trưởng Rick Flag (Joel Kinnaman), Bloodsport (Idris Elba) - tên lính đánh thuê có vũ khí tối tân, sát thủ Peacemaker (John Cena), King Shark (Sylvester Stallone) - sinh vật lai giữa người và cá mập, Polka-Dot Man (David Dastmalchian) với siêu năng lực bắn chấm kỳ dị, Ratcatcher 2 (Daniela Melchior) có thể điều khiển chuột.

Để kiểm soát đám tội phạm, một thiết bị đặc biệt có thể phát nổ được cấy ghép vào người chúng. Kẻ phản bội hay thoái lui sẽ phải nhận cái chết thê thảm. Nhóm này tiến vào lãnh thổ Corto Maltese, lần theo manh mối đến cơ quan nghiên cứu. Họ hội ngộ Harley Quinn, người thuộc một nhóm khác nhưng cũng nằm trong chiến dịch.

Chất hài hước pha bạo lực đậm chất James Gunn

James Gunn từ lâu nổi tiếng là một trong các nhà làm phim yêu truyện tranh nhất Hollywood. Anh từng nổi tiếng với phim Super (2010) trước khi vang danh với hai phần Guardians of the Galaxy (2014, 2017). Ở loạt phim của Marvel, đạo diễn này đã chứng minh khả năng tung hứng tình huống để tạo tiếng cười, cũng như dùng âm nhạc như cách dẫn chuyện tài tình. Warner Bros. thậm chí tạo điều kiện để Gunn tung tẩy hơn nữa và biến The Suicide Squad thành một phim vừa hài hước, vừa ngập máu me.

Biệt đội cảm tử cọc cạch.

Gunn luôn hứng thú với các nhân vật ngoài vòng luật pháp. Biệt đội trong The Suicide Squad gồm những kẻ bị xem như mối nguy cho xã hội. Họ là một nhóm cọc cạch từ tính cách, động cơ đến hình thể, có cả quái nhân cá mập ngô nghê, sát thủ máu lạnh đến chàng thanh niên ám ảnh với mẹ. Nhiều tình tiết trái khoáy được cài cắm để gây cười, như kẻ tên Peacemaker lại giết người không gớm tay, sát thủ lừng lẫy như Bloodsport lại… sợ chuột.

Sự xung đột trong nhóm tạo ra những màn đấu khẩu, cà khịa không hồi kết. Với một phim 18+, Gunn thoải mái sử dụng những câu hài đen, tưng tửng, thậm chí hơi “điên” đúng chất của anh. Những tràng cười sảng khoái là điều chờ đợi các khán giả hiểu và thích phong cách này. Nhưng chúng có thể hơi nhạy cảm với người không thích đem vấn đề nghiêm túc ra để giễu cợt.

The Suicide Squad còn là màn trình diễn của bạo lực, khi hãng phim cho James Gunn thoải mái sáng tạo. Từ đầu đến cuối, bộ phim tràn ngập những màn giao tranh với số xác chết đếm không xuể. Những pha nã đạn hay tấn công vào chỗ hiểm, những xác chết không toàn thây biến The Suicide Squad thành một trong các phim đẫm máu nhất từ đầu năm.

James Gunn chứng tỏ tài nghệ khi được studio đặt niềm tin. Ảnh: Getty.

Nhiều tình tiết bất ngờ được xây dựng để phá vỡ dự đoán của người xem. Một kẻ ngỡ như có vai trò quan trọng xuất hiện đầu phim, nhưng rồi nhanh chóng rời cuộc chơi. Cảnh ân ái cuồng nhiệt của Harley Quinn lại tiếp nối bằng diễn biến khó lường. Người tốt hay kẻ xấu đều có thể đột ngột mất mạng trong điệp vụ. Cách giải quyết cao trào cuối phim cũng khá bất ngờ nhưng hợp lý với tình tiết trước đó.

Dù hầu hết phim là những pha hài bằng thoại hay hình ảnh để có thể cười ngay, James Gunn cũng cài cắm không ít ẩn ý. Peacemaker, kẻ giống một phiên bản Captain America lố lăng, là lời mỉa mai nước Mỹ đã gây ra không ít cuộc chiến với danh nghĩa “hòa bình”. “Chuột là loài thấp kém và bị khinh rẻ nhất trong tất cả sinh vật” có thể xem là một câu châm biếm Disney.

Diễn xuất thượng thặng của dàn sao

Margot Robbie vẫn là lý do khiến nhiều khán giả yêu mến Biệt đội cảm tử.

Tiếp quản dự án, James Gunn không mời lại Will Smith, ngôi sao của phần đầu. Vai chính được trao cho Idris Elba, một tài tử da màu khác cũng rất tài năng. Nhân vật Bloodsport của anh là người suy nghĩ “bình thường” nhất trong biệt đội điên rồ. Động cơ và tình cảm của gã cũng khiến nhân vật này dễ gây đồng cảm với khán giả. Idris Elba nhìn chung đã có màn chào sân ấn tượng ở Vũ trụ Điện ảnh DC sau khi rời vai diễn ít điểm nhấn trong Marvel.

Còn Margot Robbie, với phẩm chất của mình, tiếp tục chứng tỏ cô dường như sinh ra cho vai Harley Quinn. Phong cách lúc tưng tửng, lúc tình cảm, lúc lại sắc lạnh giúp minh tinh vẫn là linh hồn của bộ phim. Sau nhiều năm đóng các phim nặng tâm lý, Robbie thậm chí diễn tinh tế hơn phần một. Nhân vật này còn được ưu ái cho một trường đoạn chém giết đáng nhớ, pha trộn giữa bạo lực kiểu game nhập vai và phong cách hình ảnh sặc sỡ ấn tượng.

Sau màn trình diễn không mấy thành công ở Fast 9, John Cena đã làm tốt hơn ở The Suicide Squad. Thân hình lực lưỡng, gương mặt kênh kênh giúp cựu đô vật hóa thân Peacemaker theo đúng ý đồ câu chuyện. Dù xuất hiện ít cảnh, Viola Davis tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp diễn xuất trong vai bà trùm quyền lực. Minh tinh này và Robbie là hai diễn viên được James Gunn yêu cầu giữ lại từ phần phim trước.

The Suicide Squad tiếp tục là minh chứng cho thấy Warner Bros. đang đi đúng hướng trong việc tạo ra những phim có cá tính riêng, thay vì chạy theo công thức của Marvel. Với cá nhân James Gunn, tác phẩm này là lời khẳng định sức sáng tạo của anh, cũng như đánh dấu màn trở lại ngoạn mục sau scandal.