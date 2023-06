Đẳng cấp Tae Yeon

Với khoảng 18.000 khán giả tham dự concert "The Odd Of Love", Tae Yeon tiếp tục cho thấy sức hút và vị thế của một nghệ sĩ solo hàng đầu Kpop.

Theo Korea Times, trong hàng thập kỷ hình thành và phát triển đến nay, Kpop đã chứng kiến sự xuất hiện của không ít giọng ca nữ tài năng. Một trong số đó không thể không nhắc đến Kim Tae Yeon - trưởng nhóm Girls' Generation.

Ngôi sao nhà SM bắt đầu sự nghiệp cầm mic ở tuổi 18, vào năm 2007. Nhờ những kỹ năng vượt trội, chỉ trong thời gian ngắn, Tae Yeon đã vươn lên trở thành một trong những thần tượng nữ nổi tiếng nhất gen 2 Kpop.

Trang Korea Times chỉ ra rằng chất giọng độc đáo cùng khả năng truyền đạt cảm xúc qua từng bài hát đã khiến trưởng nhóm SNSD trở thành người thay đổi cuộc chơi trong ngành công nghiệp Kpop khốc liệt.

Tae Yeon đã trải qua 16 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Twitter.

Sự bền bỉ với âm nhạc

Khi mới tròn 13 tuổi, Tae Yeon đã nhận thức được tài năng duy nhất của cô là ca hát. Không giống phần lớn thần tượng thường lựa chọn con đường ca hát kết hợp diễn xuất để phát triển sự nghiệp, mỹ nhân 8X dành toàn bộ tâm huyết cho âm nhạc suốt 16 năm qua.

Sự bền bỉ của nữ idol đã mang lại cho cô những thành quả xứng đáng. Trong SNSD, Tae Yeon là thành viên có sự nghiệp âm nhạc nở rộ nhất. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động solo, trưởng nhóm SNSD đã tạo dựng được vị thế tên tuổi qua loạt hit như I, Fine, Why, Rain, 11:11… và danh hiệu Nghệ sĩ nữ xuất sắc, Bonsang tại các lễ trao giải Mnet Asian Music Awards, Seoul Music Awards, Golden Disk Awards.

Ở tuổi 34, Tae Yeon vẫn đam mê cống hiến cho âm nhạc và người hâm mộ. Trong concert The Odd Of Love vừa diễn ra, nữ idol mang đến cho khán giả tổng cộng 24 tiết mục được dàn dựng sân khấu đặc sắc. Tại đây, nữ ca sĩ không chỉ phô diễn thế mạnh giọng hát mà còn mang đến những màn biểu diễn vũ đạo đẹp mắt.

Theo Newsen, việc tổ chức concert tại KSPO Dome vốn rất khó, ngay cả với các nhóm nhạc. Để biểu diễn live trên sân khấu với sức chứa hàng nghìn người đòi hỏi mỗi thành viên đều phải có kỹ năng hoàn hảo cả về ca hát lẫn trình diễn. Thế nhưng, Tae Yeon đã một mình chinh phục “lãnh địa” KSPO Dome bằng chính tài năng và sự nỗ lực không mệt mỏi.

Ở tuổi 34, Tae Yeon vẫn đam mê cống hiến cho âm nhạc.

Thủ lĩnh của SNSD chia sẻ tại concert: “Đã lâu lắm rồi nhỉ. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi tôi suốt thời gian qua, tôi nhớ các bạn lắm! Sân vận động này đã chật kín tại fan meeting của SNSD năm ngoái và lại được lấp đầy ngày hôm nay khi tôi đứng đây một mình”.

Theo công ty quản lý SM Entertainment, buổi biểu diễn lần này là concert solo đầu tiên của Tae Yeon sau khoảng 3 năm 5 tháng, kể từ Tae Yeon Concert – The Unseen hồi tháng 1/2020. Trước đó, sao nữ 8X thường tổ chức các buổi concert thường niên kể từ khi phát hành mini album solo đầu tay vào năm 2015.

Sau 3 năm bị gián đoạn do hậu quả của đại dịch Covid-19, Tae Yeon mới có thể trở lại với khán giả. Và concert lần này được nâng cao từ chất lượng đến quy mô.

Thần tượng của các thần tượng

Kể từ khi ra mắt đến nay, 16 năm trôi qua với nhiều thăng trầm, biến cố, song cái tên Kim Tae Yeon vẫn giữ vững được phong độ và vị thế trong lòng khán giả.

Không chỉ nhận được tình cảm yêu mến của người hâm mộ, Tae Yeon còn là hình mẫu lý tưởng của nhiều thế hệ idol Kpop. Ngay cả Chủ tịch JYP - Park Jin Young - cũng từng thú nhận mỹ nhân sinh năm 1989 là một trong 3 ca sĩ hàng đầu ông muốn chiêu mộ. Lý do được đưa ra là bởi ông đặc biệt yêu thích lối hát tự nhiên, đầy cảm xúc của cô.

Concert The Odd Of Love đã diễn ra với hai đêm nhạc "cháy vé", thu hút tổng số 18.000 người tham dự. Như vậy, với The Odd Of Love, Tae Yeon đã đạt được cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành nữ ca sĩ đầu tiên tổ chức thành công cả concert nhóm lẫn solo tại KSPO Dome - một trong những sân vận động lớn nhất Hàn Quốc.

Tae Yeon là thần tượng của các thần tượng. Ảnh: SM.

Đáng chú ý, ngoài sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ khắp nơi trên thế giới, The Odd Of Love còn có sự góp mặt của dàn thần tượng nổi tiếng dưới hàng ghế khán giả.

Trong đó, các thành viên cùng nhóm SNSD gồm YoonA, Soo Young, Tiffany và Hyo Yeon đã cầm lightstick đến concert để cổ vũ nhóm trưởng. Ngoài ra, các tiền bối Kim Jae Joong (JYJ), Tae Min, Minho (SHINee) và dàn hậu bối gồm Seung Kwan, Vernon, Dino, Hoshi, Karina, Winter, nhóm Le Sserafim, Ahn Yu Jin, Leeseo, Liz, Gaeul và Doyoung (NCT) cũng đều có mặt trong đêm nhạc.

Với dàn “hậu cung” toàn ngôi sao, mỹ nhân 8X đã cho thấy đẳng cấp “thần tượng của các thần tượng”.

Theo đại diện công ty quản lý SM Entertainment, sau concert tại Seoul, trưởng nhóm SNSD sẽ tiếp tục tour diễn The Odd Of Love ở Hong Kong vào ngày 10/6 và Đài Loan vào 24/6.