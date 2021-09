Đẳng cấp Justin Bieber

Giải Nghệ sĩ của năm tại Video Music Awards 2021 là sự ghi nhận xứng đáng cho giai đoạn hoạt động bùng nổ của Justin Bieber.





Màn tái xuất của Justin Bieber là nét chấm phá đặc biệt của làng nhạc Âu - Mỹ trong năm 2021. "Hoàng tử nhạc pop" phát hành album phòng thu tiếp theo Justice. Tiếp đó, màn kết hợp cùng The Kid LAROI trong Stay đưa Bieber chạm đến loạt cột mốc mới.

Tại VMA 2021, giọng ca sinh năm 1994 được vinh danh ở hạng mục quan trọng nhất. Bên cạnh đó, ca khúc Peaches - Bieber kết hợp với Daniel Caesar và Giveon - thắng giải Ca khúc pop của năm. Nam ca sĩ chưa muốn dừng lại, tiếp tục bắt tay sản xuất ca khúc mới để phát hành dịp cuối năm.

Sự trở lại của Bieber giúp làng nhạc sôi động hơn hẳn. Thực tế, đây là giai đoạn thị trường Âu - Mỹ dần hồi sinh khi loạt nghệ sĩ lớn tái xuất, nối nhau tung album. Các concert, live show đã mở cửa đón khán giả, và những tên tuổi lớn cũng lên kế hoạch khởi động tour diễn vòng quanh thế giới.

Bieber ngày càng sâu sắc trong âm nhạc và cuộc sống.

Một Bieber rất khác

Sau thành công của album Purpose, Bieber lập gia đình, rơi vào cơn trầm cảm và từng tuyên bố tạm thời nghỉ hát. Các fan đã lo lắng cho sức khỏe, vị thế của Bieber trong giới nhạc thế giới trong giai đoạn mất hút gần một năm. Nhưng nam ca sĩ đã thắng chính bản thân để trở lại và từng bước lấy lại hào quang vốn là của anh.

Bieber tái xuất với I Don't Care (kết hợp với Ed Sheeran). Đầu 2020, anh phát hành album phòng thu thứ 5, Changes. Nhưng album Justice mới đánh dấu màn tái xuất đúng nghĩa của Bieber trên đường đua âm nhạc, bởi "hoàng tử nhạc pop" đặt tâm huyết rất lớn ở đó, tái xuất với nguồn năng lợi mạnh, tích cực nhất, đồng thời là bước chuyển mình của Bieber.

My World 2.0 - album đầu tay của Bieber, phát hành năm 2010, với bản hit Baby - là bước ngoặt đưa giọng ca người Canada nổi tiếng toàn cầu. Purpose - album phòng thu thứ 4, được trình làng 6 năm trước - là sự khẳng định, vớt tên tuổi Bieber trở lại đỉnh cao sau giai đoạn tệ hại chìm đắm trong scandal.

Còn với Justice, đây có thể được xem là album đánh đấu sự trưởng thành của Bieber trong tư duy âm nhạc. Chất giọng của nam ca sĩ cũng vỡ hoàn toàn, ra chất đàn ông hơn. Cái cách Bieber đứng trên sân khấu và biểu diễn cho thấy sự điềm đạm và trưởng thành từ một hiện tượng âm nhạc tuổi teen, nay đã có gia đình.

Bản pop pha Rn'B - Peaches - là ca khúc nổi trội ở album Justice, trở thành sản phẩm tiếp theo của Bieber vươn đến đỉnh bảng xếp hạng Billboard 100, đồng thời thắng giải ở VMA 2021. Bản city pop Hold On là điểm sáng tiếp theo trong Justice.

Album phòng thu thứ 6 của Bieber chạm đỉnh bảng xếp hạng Billboard 200, tạo hiệu ứng tốt bậc nhất năm nay và được chứng nhận bạch kim. Giới chuyên môn chia thành 2 ngả, có người khen, kẻ chê. Thực tế, album Justice vẫn thiên về góc độ thị trường, khó thuyết phục giới chuyên môn về chất lượng sản xuất và mang lại giá trị thật sự cho âm nhạc.

Tia sáng Olivia Rodrigo, The Kid LAROI

Stay là ca khúc mới nhất đưa Bieber trở lại vị trí số 1 Billboard 100. Đây là ca khúc "hoàng tử nhạc pop" nhận lời mời kết hợp với The Kid LAROI - giọng ca sinh năm 2003 đến từ Australia. "Hit Marker" Charlie Puth đã tạo nên Stay, thuộc dòng city pop, có giai điệu lôi cuốn và mới trên thị trường.

Bieber đánh dấu vị thế trên làng nhạc thế giới từ năm 16, 17 tuổi. The Kid LAROI có xuất phát điểm muộn hơn Bieber, nhưng là một trong những giọng ca nổi lên sớm nhất và ngay lập tức gặt lấy thành công ở các đường đua âm nhạc.

The Kid LAROI thổi làn gió mới cho làng nhạc thế giới trong năm nay.

Olivia Rodrigo - nữ giọng ca sinh năm 2003 - là tân binh tiếp theo khuấy đảo thị trường trong năm 2021. Thậm chí, thành tích của Olivia Rodrigo còn ấn tượng hơn The Kid LAROI. Cô đánh bại người đồng nghiệp cùng trang lứa để thắng giải Nghệ sĩ mới của năm tại VMA 2021.

"Cú nổ" Stay, với sự hậu thuẫn từ Justin Bieber đưa tên tuổi The Kid LAROI phủ sóng vượt bậc. Trong khi đó, Olivia Rodrigo được loạt nghệ sĩ tên tuổi cưng chiều và dành những lời khen có cánh. Chủ nhân hít Good 4 U còn được Tổng thống Joe Biden mời đến Nhà Trắng, truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Sự xuất hiện của The Kid LAROI và Olivia Rodrigo mang tính thúc đẩy cho đà phát triển của làng nhạc Âu - Mỹ. Thị trường có thêm tân binh sáng giá, đồng nghĩa với việc đường đua âm nhạc hứa hẹn cạnh tranh kịch tính, đa màu sắc hơn.

Cuộc cạnh tranh trên đường đua Âu - Mỹ từ đầu năm 2021, về cơ bản không khốc liệt từng ngày, mang tới nhiều lựa chọn cho khán giả như giai đoạn trước 2018 - nhưng đang hồi sinh đầy tích cực. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi gác lại dự án âm nhạc sau giai đoạn Covid-19 tác động trong năm 2020, nay đã tái xuất mạnh mẽ.

Huyền thoại rap Kanye West tái xuất với album phòng thu Donda đậm chất nghệ thuật, nhưng không dễ để khán giả cảm nhận và nghe lọt tai từng bản rap. Drake cũng trở lại cuộc đua bằng album Certifield Lover Boy hiện dẫn đầu BXH Billboard 200.

Billie Eilish vẫn đặc biệt và chất lượng trong album Happier Than Ever. Ed Sheeran chuẩn bị phát hành đầy đủ album phòng thu thứ 5 mang tên =. Nam ca sĩ người Anh chuẩn bị tổ chức tour diễn vòng quanh châu Âu để quảng bá album =.

Justin Bieber đã sẵn sàng tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới trong năm 2022. Nhiều nghệ sĩ khác đã kích hoạt trở lại các tour diễn quảng bá khi dịch Covid-19 tại những thị trường lớn ở Mỹ, châu Âu cơ bản được kiểm soát.

Pop đang thống trị làng nhạc trong năm 2021 với thành công của Bieber, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Ariana Grande và vị thế của Taylor Swift luôn vững chắc. Bên cạnh đó, Rap/Hip hop tiếp tục bùng nổ bằng những dự án của Kanye West, Drake, Cardi B, Lil Nas X, Doja Cat...

Một loạt ca khúc hit, tạo hiệu ứng ấn tượng được trình làng trong năm 2021. Tuy nhiên, chưa có sản phẩm thật sự bứt lên để trở thành hiện tượng toàn cầu, dễ dàng chạm mốc tỷ views như giai đoạn làng nhạc chứng kiến sự bùng nổ của Despacito (Luis Fonsi ft Daddy Yankee - 2017), Shape of You (Ed Sheeran - 2017) hay Sorry (Justin Bieber - 2016).