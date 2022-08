Tối ngày 23/8, Tâm Đinh ghi 28 điểm, giúp Hanoi Buffaloes đánh bại Nha Trang Dolphins và ghi danh vào chung kết VBA 2022.

Hanoi Buffaloes đã quay lại chung kết VBA sau 4 năm chờ đợi. Ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 81-63 của Buffaloes chính là Đinh Thanh Tâm.

Tâm Đinh chơi xuất sắc với 28 điểm, 9 rebounds (bắt bóng bật bảng) và 5 kiến tạo. Ngôi sao gốc Việt ném thành công 11 trong 20 lần, đạt tỷ lệ 55%, trong đó có 5 quả ba điểm thành công. Đây là màn trình diễn thăng hoa nhất của Tâm Đinh ở VBA 2022.

Tâm Đinh đang hồi sinh khi bước vào giai đoạn play-offs. Ảnh: VBA.

Trận này, hậu vệ Cleveland Jackson của Dolphins tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Do đó những điểm yếu mà Dolphins lộ ra ở trận trước tiếp tục bị Buffaloes khai thác. Một trong số đó là chênh lệch thể hình của các cầu thủ vòng ngoài.

Nguyễn Thành Đạt (1,74 m) hay Tô Ngọc Khánh (1,78 m) đều có thể hình thua thiệt so với các tay ném bên phía Buffaloes. Tâm Đinh đã tận dụng chiều cao 1,92 m của mình để tấn công. Các hậu vệ Dolphins không thể ngăn cản Tâm Đinh ghi điểm.

Tại VBA Draft 2021, Buffaloes đồng ý thực hiện cuộc trao đổi đình đám nhất lịch sử. Buffaloes chuyển lượt chọn đầu tiên (pick 1) cùng cầu thủ Nguyễn Văn Vinh cho Cantho Catfish. Đổi lại, Catfish trao quyền bảo vệ Tâm Đinh cho Buffaloes trong mùa giải 2022.

Tâm Đinh đã đạt được mọi thành công cùng Catfish, trong đó có chức vô địch VBA năm 2018. Ở chung kết, Tâm Đinh và đồng đội đã đánh bại chính Buffaloes với tỷ số 3-0. Đến nay, đây là chuỗi chung kết chênh lệch nhất lịch sử. Buffaloes kỳ vọng kinh nghiệm và đẳng cấp của Tâm Đinh sẽ giúp đội bóng vượt qua thành tích về nhì tại VBA 2018.

Ở giai đoạn regular season (mùa giải chính), Tâm Đinh chơi phập phù, thiếu ổn định. Cựu sao Catfish có thể bùng nổ trận trước nhưng ngay trận sau lại mất hút trên sân. Anh có trung bình 16,1 điểm/trận, thành tích thấp nhất của Tâm Đinh trong các mùa giải VBA.

Tuy nhiên, Tâm Đinh đã trở lại mạnh mẽ ở play-off. Ở trận đấu trước, Tâm Đinh cũng chơi tốt, dẫn đầu danh sách ghi điểm của Buffaloes với 21 điểm. Qua 2 trận, anh ghi trung bình 24,5 điểm. Phong độ cao của Tâm Đinh là cơ sở để Buffaloes hy vọng ở chung kết VBA sắp tới.

Đối thủ của Buffaloes trong trận chung kết là Saigon Heat. Nhà đương kim vô địch giải không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Ho Chi Minh City Wings chỉ sau 2 trận. Heat được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay.

Chuỗi chung kết diễn ra theo thể thức best of five (đấu 5 trận, thắng 3). Nhờ xếp trên ở giai đoạn regular season, Heat sẽ được chơi hai trận đầu trên nhà CIS. Loạt chung kết VBA 2022 bắt đầu từ ngày 28/8.