Đẳng cấp Châu Kiệt Luân

Sau hơn hai thập kỷ, sức hút của Châu Kiệt Luân vẫn không có dấu hiệu suy chuyển. Anh được xem là tượng đài của nền nghệ thuật Trung Quốc.

Châu Kiệt Luân vừa tái xuất làng nhạc Hoa ngữ với MV Greatest Works of Art (Tác phẩm vĩ đại nhất). Nam ca sĩ chiếm sóng truyền thông Trung Quốc trong ngày 6/7. Theo Sina, các tin tức xoay quanh Thiên vương xứ Đài và album mới bao trọn 10 vị trí đầu trên bảng tìm kiếm sự kiện hot của Weibo.

MV làm dậy sóng làng nhạc

Greatest Works of Art đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của Châu Kiệt Luân. Kể từ sau Jay Chou's Bedtime Stories, anh đã không phát hành album mới suốt 6 năm. Những năm gần đây, ngôi sao xứ Đài chỉ thực hiện các single album như Won't Cry, Truly Believe, Mojito để phục vụ khán giả.

Vì vậy, album solo thứ 15 của Châu Kiệt Luân nhanh chóng tạo nên làn sóng đón nhận khổng lồ đến khán giả Trung Quốc.

Dòng tweet "Cuối cùng tôi đã đợi được Châu Kiệt Luân" hay "Vẫn là hương vị xưa cũ mê hoặc lòng người của Châu Kiệt Luân" được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo để cảm thán sự trở lại của giọng ca sinh năm 1979.

Châu Kiệt Luân chứng minh sức hút qua MV Greatest Works of Art. Ảnh: Sina.

Theo Sina, chỉ sau 3 giờ đăng tải, MV của Châu Kiệt Luân đạt hơn 100 triệu lượt xem. Thành tích tiêu thụ sản phẩm mới được đánh giá là minh chứng cho đẳng cấp của nam ca sĩ kỳ cựu. Tính đến 15h ngày 6/7, lượng đặt mua trước album Greatest Works of Art của Châu Kiệt Luân là hơn 7 triệu bản.

Trong Greatest Works of Art, Châu Kiệt Luân hóa thân thành nhà du hành thời gian, xuyên không về những năm 1920 để gặp gỡ các nghệ sĩ danh tiếng. Ca khúc là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Rap, Pop, Hip-hop và âm nhạc cổ điển.

Lời bài hát và nội dung MV chứa đựng nhiều chi tiết bày tỏ lòng tôn kính của Châu Kiệt Luân với các bậc thầy nghệ thuật như họa sĩ René Magritte, Salvador Dali, Henri Matisse, Vincent van Gogh, Edvard Munch, Thường Ngọc hay nhà thơ Từ Chí Ma.

Trong MV, Châu Kiệt Luân thể hiện kỹ năng chơi đàn piano điêu luyện và rap. Ngoài ra, Greatest Works of Art còn có sự tham gia của Lang Lang - hoàng tử piano Trung Quốc và Ray.

Sản phẩm mang âm hưởng nghệ thuật đương đại của Thiên vương làng nhạc Hoa ngữ được đánh giá cao về mặt hình ảnh. Tuy nhiên, màu nhạc của Greatest Works of Art chưa làm thỏa mãn khán giả. Bài hát được nhận xét là phiên bản na ná các tác phẩm từ nhiều năm trước của Châu Kiệt Luân như Hương lúa, Dạ khúc.

Giọng hát Châu Kiệt Luân bị chê đi xuống với cột hơi khá yếu, luyến láy thiếu điểm nhấn đáng nhớ. Phần phối khí cũng xử lý không tốt khi nhạc nền to hơn giọng hát của anh, theo Sohu.

Đánh giá về Greatest Works of Art, Sina nhận định bài hát không phải là tác phẩm vĩ đại nhất của Châu Kiệt Luân, và cũng không phải tác phẩm vĩ đại nhất của nền âm nhạc Trung Quốc như mong muốn của nam ca sĩ. Tuy nhiên, Châu Kiệt Luân vẫn xứng đáng được tôn vinh là bậc thầy nghệ thuật.

Ngôi sao "vô tiền khoáng hậu"

Đây là cụm từ giới chuyên môn đánh giá về tầm ảnh hưởng của Châu Kiệt Luân trong làng nhạc đại chúng Trung Quốc. Sau hơn 20 năm đi hát, anh vẫn vững vàng trên ngôi vị ông hoàng nhạc nhẹ ở Trung Quốc cũng như châu Á. "Ba chữ Châu Kiệt Luân trở thành từ đồng nghĩa với nền âm nhạc Hoa ngữ", iFeng bình luận về vị thế của ngôi sao xứ Đài.

Châu Kiệt Luân thành sao hạng A của làng nhạc Hoa ngữ khi mới 21 tuổi. Kể từ đó, anh thâu tóm hàng loạt giải thưởng lớn, thành công nối dài thành công với loạt album ăn khách như Fantasy, 8 độ không gian, Diệp Huệ Mĩ, Chòm Ma Kết, Tôi bận, November's Chopin, Jay Chou's Bedtime Stories, Still Fantasy.

Nam ca sĩ giữ vị thế độc tôn trong làng nhạc Hoa ngữ. Ảnh: Sohu.

Năm 2003, Time gọi anh là "ông hoàng mới của dòng nhạc pop châu Á". Năm 2009, Châu Kiệt Luân vào top 25 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất châu Á do CNN bầu chọn.

Những năm qua, anh luôn nằm trong top đầu người nổi tiếng giàu có của Trung Quốc theo đánh giá của tạp chí Forbes. Từ năm 2017 đến 2021, Châu Kiệt Luân vẫn là nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất Trung Quốc với hơn 330 triệu USD .

Các hãng tin lớn của Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo, Hoàn Cầu nhận xét nhạc của Châu Kiệt Luân xuất chúng với sự pha trộn giữa Pop, R&B, Rap, Rock hiện đại và chất liệu âm nhạc cổ điển.

Anh tạo ra phong cách riêng mang tên “Châu Thị” và thể loại nhạc mới gọi là "làn gió Trung Hoa". Theo Sina, phong cách xuất khẩu văn hóa vào âm nhạc của anh được nhiều lớp nghệ sĩ đàn em học hỏi, nổi bật là Trương Nghệ Hưng.

Theo Sohu, thành tựu trong âm nhạc của Châu Kiệt Luân không chỉ về mặt giải thưởng, số lượng đĩa bán ra mà còn là giá trị về tư tưởng. Vì vậy, các bài hát của anh không bị lỗi mốt, thực sự chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả.

Điển hình Nghe lời mẹ nói nhắc đến đạo hiếu làm con. Hương lúa nói về tầm quan trọng của gia đình. Cha ta trở về là câu chuyện về bạo lực gia đình hay Ốc sên là sáng tác cổ vũ người trẻ không ngừng tiến lên.

Trong đó, Ốc sên được đưa vào giảng dạy tại trường tiểu học ở Đài Loan. Ca khúc Sứ thanh hoa được công nhận kiệt tác âm nhạc về văn hóa cổ phong.

Vài năm trở lại, dù không còn dành nhiều thời gian cho nghệ thuật, Châu Kiệt Luân vẫn là ngôi sao sáng nhất, dẫn đầu nền âm nhạc Hoa ngữ. Nam ca sĩ khẳng định "không ai xứng đáng là đối thủ của anh" trong showbiz.

Sohu đánh giá tuyên bố về vị trí độc tôn của Châu Kiệt Luân không phải lời nói quá. Châu Kiệt Luân vẫn là "đế chế" chưa ai đủ sức lật đổ.

Sau 22 năm, Châu Kiệt Luân phát hành 15 album nhạc, gần 500 ca khúc, thực hiện 6 tour lưu diễn thế giới với hơn 300 chặng concert. Anh đạt được 15 giải thưởng Kim Khúc do Đài Loan tổ chức.

Hai đĩa đĩa Won't cry (2019) hay Mojito (2020) của Châu Kiệt Luân từng khiến máy chủ nền tảng QQ Music tê liệt sau vài phút phát hành. Vào tháng 5, buổi phát lại chuyến lưu diễn The Invincible Concert Tour 2019 và Ma Thiên Luân của anh có hơn 100 triệu lượt xem.