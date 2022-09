Đẳng cấp Brad Pitt trong ‘Bullet train’ trên FPT Play

Trong bom tấn “Bullet train” trên FPT Play, Brad Pitt thể hiện xuất sắc những pha hành động, đồng thời mang lại tiếng cười cho khán giả bằng lối diễn duyên dáng.

Là dự án đánh dấu sự trở lại của Brad Pitt sau 3 năm không đóng chính, Bullet train (Sát thủ đối đầu) nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Khác với những vai diễn gai góc, nặng về chiều sâu, lần này tài tử gây ấn tượng khi vào vai nhân vật tiếu lâm, diễn xuất thoải mái và có phần “tung tẩy” trước ống kính.

Cầm trịch dự án là đạo diễn David Leitch - người đứng sau loạt tác phẩm hành động nổi tiếng như John Wick, Atomic Blonde hay Deadpool 2. Với Bullet train, khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng phim. Sự kết hợp giữa bộ đôi diễn viên - đạo diễn nổi tiếng hứa hẹn tạo nên tác phẩm hấp dẫn, đậm tính giải trí.

Diễn như không diễn

Trong phim, Brad Pitt vào vai Ladybug - tay sát thủ thạo nghề nhưng thường xuyên gặp vận rủi. Theo đuổi công việc chết chóc nhưng Ladybug tự nhận mình là người theo chủ nghĩa ôn hòa. Anh luôn nói về thiền, sự tĩnh tâm, tránh né súng đạn trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong lần tái xuất, Ladybug nhận nhiệm vụ thu giữ chiếc vali trên chuyến tàu tốc hành (shinkansen) đi từ Tokyo đến Kyoto ở Nhật Bản. Công việc tưởng dễ lại hóa phức tạp và nguy hiểm khi Ladybug đụng độ 7 sát thủ cũng truy lùng chiếc vali bí ẩn.

Sau Deadpool 2, bom tấn hành động Bullet train là bộ phim thứ hai đánh dấu màn hợp tác giữa Brad Pitt và đạo diễn David Leitch. Đáng chú ý, cả hai tác phẩm đều có yếu tố giễu nhại và giải trí. Trong đó, những vai mà Brad Pitt đảm nhận đều là nhân vật nguy hiểm, phải đối mặt nhiều tình huống oái oăm, ngang trái.

Với vai Ladybug, Brad Pitt thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên, xóa nhòa ranh giới giữa nhân vật và đời thực. Từ điệu bộ đến cử chỉ khuôn mặt phóng khoáng pha chút phong trần - tất cả tương đồng với cá tính tài tử ngoài đời. Ở nhiều phân đoạn, khán giả thích thú khi được chứng kiến tài tử U60 bộc lộ sự hài hước duyên dáng với nhiều mảng miếng tấu hài rất “ngọt”.

So với các sát thủ còn lại, Ladybug có phần hậu đậu. Những pha hành động của anh cũng khiến người xem bật cười khi đối đầu kẻ thủ bằng chai nước suối hay chặn nòng súng bằng tay không. Sự chuyển mình của Brad Pitt được nhiều trang nổi tiếng như New York Times, Guardian… tán thưởng.

Giới phê bình nhận định Bullet train cho thấy hướng đi mới của của Brad Pitt. Sau sự thành công của Once upon a time in Hollywood, anh lấn sâu vào những hình tượng gần gũi và thoải mái. Đạo diễn David Leitch nhận xét anh “là diễn viên hài rất thông minh. Thậm chí Pitt còn đề xuất những cảnh hành động và biểu cảm sáng tạo”.

Bối cảnh và dàn cast độc đáo

Một trong những yếu tố giúp Brad Pitt tỏa sáng là phong cách ấn tượng của đạo diễn David Leitch. Với kinh nghiệm làm phim hành động lâu năm, anh xử lý tốt những cảnh đánh đấm, tạo được không khí hồi hộp, kịch tính từ đầu đến cuối. Chưa kể, David Leitch còn khéo léo lồng ghép yếu tố hài hước, gợi nhớ phong cách của quái kiệt Quentin Tarantino với cách dàn dựng độc đáo, cài cắm nhiều ẩn ý trong kịch bản.

Bối cảnh Nhật Bản và màu phim neo-noir giúp phim khác biệt so với nhiều tác phẩm hành động Hollywood. Đạo diễn ưu tiên chọn đại cảnh là khu phố sầm uất ở Tokyo, phủ kín ánh đèn tạo cảm giác xa lạ. Trái lại, những toa tàu chật hẹp trên chuyến tàu tốc hành làm tăng sự căng thẳng, nhất là những cảnh hành động. Khi Ladybug lần lượt đối đầu đối thủ "quái chiêu" trong không gian nhỏ hẹp là lúc anh bộc lộ cá tính hào sảng, “không sợ trời không sợ đất”.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên đa quốc tịch cũng giúp phim giữ được độ hấp dẫn nhất định. Từ tài tử Aaron Taylor-Johnson - nổi tiếng với Kick-Ass (2010), ngôi sao người Anh gốc Nhật Andrew Koji đến nữ diễn viên Gen Z Joey King, tất cả đều làm tròn vai. Sự xuất hiện của Michael Shannon trong vai phản diện giúp phim tạo được độ gay cấn nhất định. Đặc biệt, minh tinh Sandra Bullock dù xuất hiện ít ỏi vẫn mang lại bất ngờ ở phút chót. Tất cả yếu tố đó giúp phim thành công khi ra mắt, đạt doanh thu hơn 220 tỷ USD so với kinh phí sản xuất xấp xỉ 90 tỷ USD .

