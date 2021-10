Đẳng cấp Adele

Trên nền nhạc piano từ đầu đến cuối của "Easy on Me", Adele thăng hoa bằng chất giọng đã được giới chuyên môn công nhận.

Easy on Me, đĩa đơn mới nhất và là sản phẩm đầu tiên trong album 30, được Adele trình làng sáng 15/10 (giờ Hà Nội). Đúng như dự đoán từ truyền thông, ca khúc gây sốt, và MV sẽ dễ dàng chạm mốc 100 triệu view trong vài ngày tới.

Nếu ai đó chờ đợi sự bùng nổ, phá cách của Adele trong lần tái xuất sau 6 năm, Easy on Me không thể đáp ứng. Thay vào đó, Adele trong Easy on Me khiến khán giả nhớ ngay hình ảnh của cô trong Someone Like You của 10 năm trước.

Giọng hát đẳng cấp

Easy on Me mang màu sắc pop ballad. Chạy xuyên suốt nền nhạc chỉ có piano. Phần MV thực hiện đơn giản theo kiểu những năm 2010. Với guồng âm nhạc hiện nay, sản phẩm được đầu tư đơn giản kiểu Easy on Me được cho là lỗi thời.

Nhưng Adele là câu chuyện khác.

"Họa mi nước Anh" đã chinh phục khán giả bằng giọng hát được đào tạo qua trường lớp bài bản. 10 năm qua, làng nhạc thế giới thịnh hành những nghệ sĩ của dòng pop, rap/hip hop, rn'b, latin, funk, cụ thể là màu sắc âm nhạc hiện đại, có dấu ấn rất lớn từ bản phối trong giai đoạn producer lên ngôi.

Adele thuộc về pop, pop ballad - chất liệu âm nhạc tưởng chừng đã cũ với thị trường Âu - Mỹ, lại rực sáng qua giọng hát Adele. Ngôi sao sinh năm 1988 thời ở đỉnh cao giới nhạc từ năm 2011 cũng không có ngoại hình bắt mắt, luôn ăn mặc giản dị và không scandal.

Điều mà số đông khán giả tìm tới Adele, yêu thích "Họa mi nước Anh" chỉ có thể là giọng hát.

Âm nhạc của Adele lan tỏa ở thị trường và thuyết phục được giới chuyên môn.

Easy on Me là ca khúc viết về câu chuyện của chính Adele. Hai năm trước, nữ ca sĩ gặp biến cố hôn nhân tan vỡ. Cô đã tĩnh tâm, nhìn lại quá khứ và mạnh mẽ chia sẻ câu chuyện riêng tư đến khán giả.

Không chỉ Easy on Me, thông điệp chính trong album 30 sẽ viết về giai đoạn biến cố của Adele.

"Nơi đây không còn chỗ cho sự thay đổi / Khi cả hai đều kẹt sâu trong cái tôi / Anh biết em đã cố gắng nhiều thế nào / Em thay đổi cả chính mình để đặt 2 bố con lên trên tất cả / Nhưng bây giờ em từ bỏ thôi", Adele bộc lộ cảm xúc trong Easy on Me.

"Em chưa có thời gian để chọn lựa / Làm những việc em từng chọn / Vì vậy, đừng nặng lời với em nhé", Adele gửi lời đến chồng cũ Simon Konecki.

Trong 45 phút đầu tiên, có hơn 650.000 khán giả xem MV Easy on Me. Adele trình làng MV lúc nửa đêm theo giờ Anh và ở khung giờ trước khi nhiều khán giả Mỹ chìm vào giấc ngủ.

Easy on Me là cơn sốt thật sự trong năm 2021. Chưa rõ hiệu ứng lâu dài đi tới đâu, nhưng đã đánh dấu màn tái xuất bùng nổ, đúng như sự chờ đợi của khán giả trong 6 năm. Chất giọng Adele vẫn truyền cảm, kỹ thuật như thời cô gây bão với Rolling in the deep và Hello.

Chỉ khác là ngoại hình Adele trong MV khác hẳn, như những gì "Họa mi nước Anh" tuyên bố: "Bạn sẽ bất ngờ so với lần gần nhất được thấy tôi trong âm nhạc đấy!".

Sẽ khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc

Evening Standard tại Anh đánh giá 5/5 sao cho Easy on Me. Trang này nhận định Adele phát huy hết tinh túy giọng hát trên nền nhạc piano - rất dễ để nghĩ ra kịch bản này, bởi trong suốt sự nghiệp Adele, cô luôn tìm cách làm đánh bật giọng hát.

"Easy on Me là câu chuyện buồn, nhưng không não nề như Someone Like You. Ca khúc lần này cũng không đẩy cảm xúc người nghe lên tới cao trào như Hello. Adele trong Easy on Me vừa sâu lắng, nhưng cũng mạnh mẽ ở chừng mực. Ơn Chúa! Adele thật sự trở lại", Evening Standard viết.

Ngoại hình của Adele sau giảm cân.

Alexis Petridis, cây bút chuyên bình luận âm nhạc của The Guardian, đánh giá 3/5 sao cho Easy on Me. Petridis cho rằng chất lượng của Easy on Me không thể sánh với Someone Like You và các bản hit trong album 25. Thay vào đó, đây là sản phẩm hướng đến yếu tố thương mại nhiều hơn.

Nhưng đẳng cấp giọng hát của Adele theo Petridis là không thể phủ nhận: "Chất giọng của cô ấy vẫn mạnh mẽ như mọi khi. Đoạn khởi đầu của Adele trầm lắng, sau đó ngày càng bay bổng".

Trang Billboard đánh giá: "Giọng hát của Adele như một nhạc cụ trong âm nhạc hiện đại. Adele có thể đánh bại bất kỳ xu hướng âm nhạc nào trên thế giới để đưa chúng ta đi vào quỹ đạo của cô ấy. Nghe Adele cất lên câu Easy on Me, nổi da gà tương tự Hello như 6 năm trước".

Bước khởi đầu của Adele trong album 30 về cơ bản thành công mỹ mãn. Giờ đây, khán giả và giới chuyên môn tiếp tục chờ đợi loạt ca khúc lần lượt được trình làng trong album 30. Không chỉ là những ca khúc pop ballad, pop soul nằm trong vùng an toàn của Adele, điều mà các fan chờ đợi là sự phá cách của nữ ca sĩ.

Adele mất hút 6 năm, nhưng ngay lập tức gây bão khi trở lại. Điều này chứng tỏ sức hút của giọng ca người Anh vẫn đứng trên đỉnh làng nhạc. Easy on Me sẽ chinh phục các bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu trong những ngày tới.

Adele đã tái xuất và Ed Sheeran cũng chuẩn bị phát hành album trọn vẹn =. Hai giọng ca được tự hào hàng đầu của nền âm nhạc nước Anh đã cùng trở lại và khuấy đảo làng nhạc. Với khán giả xứ sở sương mù, họ chờ đợi quá lâu để được chứng kiến khoảnh khắc đó.