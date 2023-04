Đăng bài sai sự thật lên mạng xã hội, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ông T. xem các video, bài viết trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng rồi đăng tải trên trang cá nhân gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và ngành công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện ông N.T.T. (trú tại quận Kiến An, Hải Phòng), chủ tài khoản Facebook, có hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng.

Cơ quan công an xác định ông N.T.T. đã nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các bài viết, bình luận có nội dung xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an. Những thông tin này ông T. đọc từ các bài viết, video được chia sẻ trên các trang mạng xã hội Facebook, YouTube nhưng không kiểm chứng. Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi, xin tự nguyện xóa các bài viết, bình luận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông N.T.T. số tiền 7,5 triệu đồng.

Hành vi bình luận, đăng bài có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chưa kiểm chứng trên mạng xã hội vi phạm Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.