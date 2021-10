Đăng ảnh paparazzi của mình, hàng loạt nghệ sĩ bị kiện

Emily Ratajkowski và Dua Lipa bị kiện vì đăng ảnh do paparazzi chụp. Họ không có quyền sở hữu những bức hình.

SCMP đưa tin từ tháng 6, các nhiếp ảnh gia hoặc một số công ty đã đệ nhiều đơn kiện người nổi tiếng vi phạm bản quyền.

Những vụ kiện hướng đến mục tiêu là nghệ sĩ đăng ảnh của chính họ lên mạng xã hội. Họ không có quyền sở hữu các bức ảnh.

Nghệ sĩ bị kiện do đăng ảnh trái phép

Những mục tiêu gần đây bao gồm người mẫu Emily Ratajkowski, ngôi sao nhạc pop Dua Lipa. Bên cạnh đó, một số cái tên khác như Naomi Watts, Annabelle Wallis và ca sĩ Jennifer Hudson không tránh khỏi rắc rối. Không chỉ dừng lại ở những cá nhân, các công ty liên kết với nữ diễn viên Blake Lively, fashionista Bethenny Frankel và Brian Wilson của Beach Boys cũng bị ảnh hưởng.

Nghệ sĩ và công ty quản lý bị kiện do đăng tải hình ảnh của chính họ khi chưa có sự cho phép của nhiếp ảnh gia. Ảnh: Vogue, Teen Vogue.

Ngay cả khi đối tượng của paparazzi không muốn nằm trong bức hình, luật bản quyền vẫn nghiêng về phía người chụp. Nhất là khi bức hình được thực hiện ở môi trường công cộng. Điều luật bất tiện này đã khiến người nổi tiếng vướng vào những cuộc tranh cãi khó hiểu.

Jesal Parshotam, phóng viên ảnh có trụ sở tại Los Angeles, cho biết: "Điều này tương tự việc tôi bước vào Phòng trưng bày Quốc gia ở London và lấy cắp hình ảnh trên tường. Sự việc như vậy liên tục xảy ra với chúng tôi. Đó là hành vi vi phạm thực sự". Anh nhận thấy: "Tôi thấy hình ảnh của mình được đăng ở nhiều nơi và bị sốc".

Những vụ kiện bản quyền bắt đầu thu hút sự chú ý bởi một vụ liên quan đến nữ diễn viên Lisa Rinna. Cô vướng vào vụ kiện với BackGrid - một trong những công ty chụp ảnh người nổi tiếng lớn nhất Hollywood.

Công ty đòi bồi thường 1,2 triệu USD cho việc Rinna đăng 8 bức ảnh của cô và các con gái một cách trái phép.

Luật sư của Rinna nhận định các nhiếp ảnh gia đã thu lợi nhuận từ hình ảnh của người nổi tiếng. Sau đó, quay lại kiện nghệ sĩ vì đăng hình ảnh lên mạng xã hội. Điều này không phù hợp với những gì mà Đạo luật Bản quyền bảo vệ.

Scott Disick, nổi tiếng qua Keeping Up With the Kardashians và công ty Talentless bị BackGrid kiện vào ngày 3/10 vì cáo buộc đăng 8 bức ảnh trái phép lên tài khoản cá nhân có 25,6 triệu người theo dõi.

Mối quan hệ cộng sinh

Người nổi tiếng thường có trang cá nhân với lượt theo dõi cao. Họ có thể sử dụng các bức ảnh paparazzi chụp để quảng cáo sản phẩm.

Chẳng hạn mẫu áo nỉ có dòng chữ "Sweetener" của Ariana Grande. Nhiếp ảnh gia Robert Barbera đã đệ đơn kiện ngôi sao nhạc pop do đăng tải hình ảnh để quảng cáo cho sản phẩm.

Các paparazzi kiếm tiền nhờ ảnh chụp nghệ sĩ. Trong khi đó, người nổi tiếng có thể quảng bá sản phẩm qua những bức hình. Ảnh: SCMP.

Một khi những bức ảnh mất đi tính độc quyền, các paparazzi sẽ mất đi cơ hội bán hoặc thu phí bản quyền với thương hiệu. Nhãn hàng xa xỉ như Gucci có thể trả từ 500 đến 3.000 USD để sử dụng bức ảnh.

Người nổi tiếng và các nhiếp ảnh gia luôn có mối quan hệ cộng sinh. Ví dụ paparazzi Parshotam cho biết thường xuyên nhận được cuộc gọi từ người nổi tiếng thông báo về lịch trình của họ. Anh nhận định những tay săn ảnh điên cuồng đã không còn nữa. Quan niệm cho rằng những người làm công việc như Parshotam đang quấy rối nghệ sĩ không còn chính xác.

Khi đăng tải hình ảnh lên một tờ báo, Parshotam luôn phải kiểm tra kỹ các yếu tố như: "Đối tượng có yêu cầu dừng chụp ảnh không? Đang chụp ở một hay 2 địa điểm (Nếu chụp ở nhiều nơi có thể bị coi là quấy rối)...".

Theo anh, mối quan hệ cộng sinh giữa người nổi tiếng và nhiếp ảnh gia còn giá trị hơn sự biết ơn khi nghệ sĩ chia sẻ ảnh lên mạng xã hội. "Thương hiệu của họ đang phát triển gấp 10 lần nhờ vào những hình ảnh này", Parshotam nói.

Trong khi đó, Ratajkowski, người đã bị kiện vào tháng 7 vì đăng 3 ảnh lên tài khoản cá nhân, đã có những chia sẻ về vấn đề bị chụp hình. Nữ người mẫu cho biết: "Tôi đã quen với việc nhìn thấy bản thân qua ống kính của các paparazzi. Tôi nhận ra rằng hình ảnh của tôi không thuộc về chính mình".