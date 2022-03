Dàn xe sang trong lễ cưới Son Ye Jin và Hyun Bin

Một nguồn tin tiết lộ với JTBC an ninh tại lễ cưới được thắt chặt, do đó rất khó để vào hội trường đám cưới nếu không có thiệp mời. Các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đến chúc phúc cho Son Ye Jin và Hyun Bin có thể kể đến như Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Jung Hae In, Yoona, Ha Ji Won, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Lee Yeon Hee... Tài tử Jang Dong Gun là người chủ trì.