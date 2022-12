Dàn WAGs Đức bị lãnh đạo liên đoàn đổ lỗi

Theo tờ Bild (Đức), Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã tổ chức cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ để phân tích, mổ xẻ thất bại của thầy trò HLV Hansi Flick ở World Cup 202. Tại đây, ông Bernd Neuendorf, Chủ tịch DFB, và ông Joachim Watzke, Phó Chủ tịch DFB, cho biết "bầu không khí của một kỳ nghỉ dưỡng" đã xuất hiện tại khách sạn của đội bóng.

Tại World Cup, các nàng WAGs ban đầu không được ở cùng chồng, bạn trai. Nhưng sau hai trận đầu của tuyển Đức với Nhật Bản và Tây Ban Nha ở bảng E, HLV Flick cho phép họ vào khách sạn, ở cùng đội tuyển hai đêm. Sau đó, họ rời đi để các cầu thủ chuẩn bị bước vào trận đấu quyết định với Costa Rica vào rạng sáng 2/12 (theo giờ Hà Nội).

Các lãnh đạo của DFB tin rằng sự có mặt của những người đẹp đã làm ảnh hưởng tới sự tập trung của đội tuyển. Họ cũng không hài lòng với hình ảnh các nàng WAGs chụp ảnh selfie ở hồ bơi. Trong khi đó, các cầu thủ phải chăm sóc con.

Tại World Cup 2022, tuyển Đức bị loại ngay vòng bảng. Họ khởi đầu bằng trận thua 1-2 trước Nhật Bản. Sau đó, Manuel Neuer và các đồng đội hòa Tây Ban Nha 1-1, thắng Costa Rica 4-2 nhưng chừng đó là không đủ để cứu vãn tình hình. Sau chức vô địch World Cup 2014, "Những cỗ xe tăng" bị loại sớm ở hai kỳ Cúp thế giới liên tiếp.

Dù nhận nhiều chỉ trích, HLV Flick vẫn tại vị. DFB cũng khẳng định họ đặt niềm tin hoàn toàn vào cựu thuyền trưởng Bayern Munich. Hợp đồng của HLV Flick và DFB sẽ kết thúc sau EURO 2024. DFB cũng kỳ vọng chiến lược gia này có thể giúp tuyển Đức vô địch châu Âu trên sân nhà. Người duy nhất chia tay DFB sau World Cup 2022 là Giám đốc Kỹ thuật Oliver Bierhoff.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019