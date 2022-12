Dàn WAGs Argentina đọ sắc với Croatia

Helena Matic là hậu phương vững chắc của thủ môn Dominik Livakovic. Người đẹp đến từ Zagreb, Croatia là nhà thiết kế dệt may và đặc biệt yêu thích bộ môn trượt băng. Mỹ nhân tóc nâu khá kín tiếng. Lần hiếm hoi cô nàng xuất hiện trước truyền thông là trong kỳ World Cup 2018. Khi đó, bóng hồng nhận được nhiều chú ý từ công chúng và truyền thông do vẻ ngoài giống với Meghan Markle, nữ công tước xứ Sussex.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019