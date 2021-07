Dàn VĐV điển trai của Hàn Quốc tại Olympic Tokyo

Hwang Sun Woo (sinh năm 2003) là người cầm cờ cho Đoàn thể thao Hàn Quốc tại lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Tại Thế vận hội năm nay, VĐV bơi lội 18 tuổi tranh tài tại 4 nội dung: 50 m tự do, 100 m tự do, 200 m tự do và tiếp sức 4x200 m. Ảnh: nocutnews.