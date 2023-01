Dân văn phòng Trung Quốc khủng hoảng vì thưởng Tết

Một cuộc khảo sát cho thấy dịp lễ năm nay, những nhân viên văn phòng ở Trung Quốc nhận được khoản thưởng ít hơn, khiến họ bị giảm tinh thần ăn mừng Tết Nguyên đán sắp tới, Sixth Tone đưa tin.

Theo khảo sát được công bố bởi Zhilian Zhaopin, số tiền thưởng trung bình hàng năm, thường được trao trước Tết âm lịch, dành cho dân văn phòng đã giảm 17,6% so với năm 2021. Nhiều người trong số đó chỉ được nhận 8.248 nhân dân tệ ( 1.218 USD ).

Bên cạnh đó, tiền thưởng Tết trung bình mà nhân viên nam nhận được cao hơn 25% so với nhân viên nữ. Kết quả khảo sát cho biết thêm khoảng cách về lương đang được thu hẹp.

Nhân viên ở các thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Hàng Châu nhận được mức thưởng cao nhất, dù không thành phố nào được xếp hạng cao về mức độ hài lòng trong công việc.

Việc giảm tiền thưởng và các phúc lợi khác trong năm nay cho thấy nhiều công ty tư nhân có thể cắt giảm chi phí do những thách thức, khó khăn trong đại dịch.

Nhiều công ty công nghệ tiến hành cắt thưởng và các khoản phúc lợi do khó khăn trong năm 2022. Ảnh: Shijue/VCG.

Chiến lược này, được gọi là "jiangbenzengxiao" trong tiếng Trung Quốc, đang được áp dụng rộng rãi. Đặc biệt là các công ty công nghệ lớn đã sa thải hàng nghìn nhân viên trong bối cảnh nền kinh tế yếu kém và các biện pháp quản lý được thắt chặt.

Liu, một cư dân Bắc Kinh, nói với Sixth Tone rằng công ty của cô đã cắt tiền thưởng cuối năm, tương đương với 3 tháng lương, mà không đưa ra lý do cụ thể. Tuy nhiên, cô cảm thấy may mắn khi không bị sa thải và lương của không thay đổi.

"Nó giáng một đòn nữa vào những khó khăn tài chính cá nhân của tôi", Liu nói, đồng thời cho biết thêm rằng cô có mức "tài chính âm" vào năm 2022 sau khi đầu tư thất bại vào một quỹ.

Việc cắt giảm thưởng Tết là vấn đề gây chú ý trong cộng đồng, sau khi truyền thông trong nước đưa tin một bộ phận tại công ty công nghệ Baidu đã hủy bỏ tiền thưởng hàng năm cho tất cả nhân viên trong bối cảnh đợt sa thải mới.

Động thái này được đưa ra sau khi người sáng lập Robin Li xem xét về các khoản chi tiêu quá mức tại công ty, chỉ trích các hoạt động đốt tiền mà không tính đến lợi nhuận.

Báo cáo hôm 17/1 cho thấy chỉ 76% số người được hỏi đã nhận được tiền thưởng cho năm 2022, so với mức 98% vào năm 2021. Thay vì tiền thưởng, một số công ty đã phát nhiều phiếu mua sắm và du lịch cho nhân viên.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.