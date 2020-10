Dàn thí sinh Rap Việt nhuộm tóc nhiều màu

03:15

Touliver và 10 năm nâng tầm cho những ca khúc rap

0

Gần 10 năm trước, Touliver gây chú ý khi sản xuất beat cho ca khúc "Tell Me Why". Hiện, cái duyên của Touliver với rap vẫn tiếp tục khi anh bắt tay cùng Binz.