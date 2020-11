Dàn thí sinh Produce 101 ra sao sau khi bị chèn ép?

Lee Jin Hyuk (UP10TION) là thí sinh đã bật khóc khi nhận kết quả hạng 12 (hạng thực sự là 7) trong đêm chung kết dù luôn ở nắm giữ vị trí top đầu. Tuy nhiên, sự nghiệp solo của anh hiện tại lại rất thuận lợi. Theo đại diện công ty quản lý Top Media, từ sau khi kết thúc Produce mùa 4, nam idol sinh năm 1996 bận rộn với lịch trình dày đặc như ra mắt sản phẩm solo, dẫn chương trình, làm khách mời gameshow, chụp ảnh tạp chí hay đóng quảng cáo... Ngoài ra, Jin Hyuk còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim. Mới đây nhất, anh góp mặt trong The way he remembers của đài MBC cùng diễn viên bộ đôi chính Kim Dong Wook và Moon Ga Young. Ảnh: Twitter.