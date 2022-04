Dàn thí sinh Miss World Việt Nam 2022 thưởng thức trà sữa nướng

Cửa hàng trà sữa Yi He Tang trở nên sôi động với sự xuất hiện của người đẹp tài năng Huỳnh Nguyễn Mai Phương, người đẹp thời trang Bảo Ngọc cùng dàn thí sinh Miss World VN 2022.

Trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị nhưng các thí sinh Miss World Việt Nam 2022 vẫn làm bừng sáng tiệm trà sữa Yi He Tang. Đây là cơ sở thứ 16 tại Thái Nguyên của thương hiệu này.

Các người đẹp đã thưởng thức những món trà sữa thơm ngon, béo ngậy của thương hiệu được mệnh danh là "Đệ nhất trà sữa nướng", nhượng quyền chính hãng từ Trung Quốc.

Sự có mặt của các người đẹp đã làm cho không khí của quán trở nên sôi động.

Sau khi được nhân viên tư vấn và giới thiệu sơ lược về thực đơn, các người đẹp đã chọn những món "best seller" của quán để thưởng thức. Không chỉ hài lòng về không gian quán cũng như cách bài trí bắt mắt, dàn người đẹp còn khen ngợi thái độ phục vụ cũng như việc nước uống được bày trên khay gọn gàng. Điều thú vị nhất là menu nước uống này rất hợp khẩu vị của các cô gái.

Một người đẹp hào hứng chia sẻ: "Đây không phải lần đầu tiên tôi thưởng thức trà sữa của thương hiệu này. Ấn tượng đầu tiên về Yi He Tang là sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu trong phục vụ. Còn chất lượng đồ uống thì rất ngon, không cần bàn cãi. Tôi chọn hồng trà sữa nướng, một trong những món ngon nhất tại đây và đã không thất vọng".

Các người đẹp hào hứng thưởng thức trà sữa của Yi He Tang.

Việc thương hiệu Yi He Tang được nhiều người biết đến như hôm nay là cả quá trình nỗ lực của CEO Nguyễn Viên An cùng tập thể thương hiệu.

Chị An đã sang tận Hồ Bắc, mang công thức này về phục vụ cho người Việt. Sau 3 năm có mặt trên thị trường. Yi He Tang đã nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của giới trẻ, trở thành địa chỉ “ruột” của nhiều gia đình và các cặp đôi.

CEO Viên An chào đón các thí sinh dự lễ khai trương quán trà sữa thứ 16.

Gác lại mọi âu lo phiền muộn ngoài kia, các thí sinh đã có cơ hội chuyện trò, chia sẻ cùng nhau tại quán. Yi He Tang cũng trở thành nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp của mọi người.

Không chỉ đông vui hơn thường lệ, mọi góc của Yi He Tang đều rộn rã tiếng nói cười. Các thí sinh còn hào hứng trò chuyện cùng đội ngũ nhân viên tại đây, bày tỏ mong muốn hiểu hơn về công việc và cuộc sống của họ.

Thay mặt ban điều hành thương hiệu trà sữa Yi He Tang, bà Nguyễn Viên An đã gửi lời cảm ơn tới các thí sinh Miss World Việt Nam 2022 vì đã chọn Yi He Tang làm nơi nghỉ ngơi trên hành trình “chinh phục sắc đẹp”.

CEO Nguyễn Viên An của chuỗi trà sữa Yi He Tang.

"Sự xuất hiện của các bạn tại Yi He Tang không chỉ là niềm vinh hạnh mà còn là sự khích lệ, động viên to lớn đối với chúng tôi. Chúc các cô gái chiến thắng bước vào vòng chung kết thật tự tin và tỏa sáng” - bà Nguyễn Viên An gửi lời động viên chân thành đến các thí sinh Miss World Việt Nam 2022.