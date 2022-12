Dàn thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới khoe dáng với bikini

Người đẹp Singapore Delvina Katerina K Luther và Nhật Bản Erina Hanawa. Vương miện The Power Of Life By IJC của cuộc thi được lấy cảm hứng từ "cây sự sống" trong văn hóa và niềm tin của nhiều người trên thế giới. "Cây sự sống" tượng trưng cho sự tái sinh của thiên nhiên, khả năng vươn lên vượt qua số phận, mang ý nghĩa sức sống mãnh liệt, khát vọng nồng nàn và kỳ vọng của con người về tương lai. Để chế tác chiếc vương miện quý giá, các nghệ nhân IJC dành gần 2.000 giờ và gắn tỉ mỉ 49 viên đá quý Peridot, 1.703 viên đá trắng cao cấp tinh xảo.