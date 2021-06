Dàn thí sinh của show hẹn hò

Larissa Trownson là luật sư 28 tuổi đến từ Auckland, New Zealand. Larissa tốt nghiệp trường luật vào năm 2016. Ngoài ra, cô có tấm bằng cử nhân về tội phạm học và khoa học hình sự. Trong Too Hot To Handle, cô gái 28 tuổi nói thích tiệc tùng. Larissa thu hút sự chú ý từ những người chơi nam ngay khi cô bước ra ngoài. Trong buổi giới thiệu, Larissa xác nhận cô tiêm chất làm đầy môi và phẫu thuật ngực.