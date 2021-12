Dàn streamer Free Fire thử tài phối đồ trong 10 giây

Tập 3 “Rapper on the mic” đã lên sóng với thử thách phối đồ 10 giây dành cho streamer Free Fire Kairon và rapper Mai Âm Nhạc.

Được phát sóng trước giờ livestream trực tiếp “Rap Việt”, “Rapper on the mic” mang đến những thử thách thú vị dành cho dàn thí sinh. Tập 3 của chương trình có sự tham gia của hai gương mặt nổi bật là Kairon và Mai Âm Nhạc.

Những màn phối đồ độc đáo

Sau màn chia sẻ về dấu ấn cá nhân, Kairon, Mai Âm Nhạc cùng MC MisThy và RTEE đã tham gia thử thách “Mix&Match” thú vị. Trong thời gian giới hạn, Kairon và Mai Âm Nhạc chọn ngẫu nhiên 2 trong 4 bộ trang phục từ bộ sưu tập “Freaky Squad”, sau đó chọn và mặc lại trang phục giống với hình ảnh được nhìn thấy.

Cả hai bày tỏ sự thích thú khi biết bộ sưu tập “Freaky Squad” được sáng tạo và thiết kế bởi nhà phát hành game Free Fire, lấy nguyên mẫu từ bốn gương mặt của SpaceSpeakers. Trước đó trong sự kiện giới thiệu bộ sưu tập, Rhymastic chia sẻ đây là lần đầu cả nhóm được trải nghiệm thế giới game kết hợp thời trang và âm nhạc.

Với đa dạng trang phục và vật phẩm từ bộ sưu tập, Kairon, Mai Âm Nhạc bước vào thử thách trí nhớ vừa thú vị, vừa khó nhằn.

Bộ sưu tập “Freaky Squad” lấy nguyên mẫu từ bốn gương mặt nhà SpaceSpeakers. Ảnh chụp từ website.

Bước vào vòng đấu, Kairon nhận được thử thách “tái hiện” bộ trang phục cool ngầu của Soobin, với thiết kế hoodie và áo khoác phản quang hologram hiện đại. Đây là bộ trang phục mang hơi hướm futuristic cá tính pha chút nổi loạn.

Kairon đã rất nỗ lực “hóa thân” thành Soobin.

Trong khi đó, Mai Âm Nhạc chọn trúng bộ trang phục của giám khảo Rhymastic. Trang phục này mang đậm chất hip hop, swag với áo khoác trắng nổi bật.

Màn thể hiện của Kairon và Mai Âm Nhạc trong bộ trang phục của hai thành viên nhà SpaceSpeakers khiến người hâm mộ thích thú. Dù thiếu một số phụ kiện, các item được phối chọn đã thể hiện cá tính, phong cách người mặc.

Theo nhà phát hành game Free Fire, bên cạnh trang phục, bộ sưu tập “Freaky Squad” có một số vật phẩm khác trong game như katana, balo, chảo, bom keo… Tất cả trang phục được mở bán trong tháng 12, trong đó “Gói nghệ sĩ” của Soobin và “Gói nhạc sĩ” của Touliver đã lên kệ. Người hâm mộ đang chờ đợi “Gói rapper”, “Gói nhà thơ” của Rhymastic và Binz.

Màn kết thúc bất ngờ

Kết thúc phần thi, streamer nhà Free Fire - Kairon và rapper Mai Âm Nhạc đã giành được những thành tựu đáng nhớ. Cụ thể, dù chỉ được nhìn hình mẫu trong vòng 10 giây, cả hai ghi nhớ hầu hết chi tiết quan trọng và phối lại giống đến 90% bộ trang phục của hai thành viên SpaceSpeakers.

Sau phần thi này, hai khách mời bước vào phần thi catwalk. Mai Âm Nhạc ghi điểm nhờ thần thái lạnh lùng, cuốn hút. Về phía Kairon, bởi cách tạo dáng hài hước nên người xem lập tức nhận ra bộ trang phục của anh thiếu một chi tiết quan trọng. Đó là chiếc áo khoác phản quang hologram của Soobin. Bên cạnh đó, anh chàng còn gây chú ý khi đối đầu Mai Âm Nhạc và cướp đôi giày đặc trưng trong bộ trang phục của Rhymastic.

Dù không nhận được điểm tuyệt đối, hai khách mời vẫn nhận về “điểm 10” duyên dáng nhờ mang đến tiếng cười cho khán giả. Kết thúc thử thách, chiến thắng thuộc về Mai Âm Nhạc với khả năng ghi nhớ và phối lại gần như trọn vẹn bộ trang phục gốc. Riêng anh chàng Kairon phải ngậm ngùi chịu phạt.

Trong chương trình, chàng streamer đã hé lộ một đoạn điệp khúc trong sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt, khiến cộng đồng rapper háo hức chờ đợi.

“Từ hôm nay, hãy gọi tôi là Mai Fashion”, Mai Âm Nhạc hài hước.

Phần trình diễn của Kairon khép lại tập thứ 3 của “Rapper on the mic”. Chương trình do viez.vn sản xuất, được phát sóng vào 19h15 thứ bảy hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON; phát lại vào 21h cùng ngày trên kênh YouTube VieTalent.

Khán giả “Rapper on the mic” không thể rời mắt trước phần dẫn dắt duyên dáng của MisThy và RTEE.

Chương trình được tài trợ chính bởi tựa game sinh tồn Free Fire, hứa hẹn đem đến cho người xem những góc nhìn sâu hơn về rap và game. Độc giả cập nhật thông tin dự án tại đây.