Dàn siêu xe và du thuyền trăm tỷ đồng tụ họp tại TP.HCM

Đắt giá nhất trong sự kiện này và cũng thuộc nhóm du thuyền đắt đỏ nhất Việt Nam hiện nay là chiếc Lagoon 630 Motor Yacht (MY). Lagoon 630 MY cũng là mẫu du thuyền 2 thân duy nhất và lớn nhất tại Việt Nam. Lagoon 630 MY có chiều dài 19,2- 21 m, ngang 10 m. Cung cấp sức mạnh cho thuyền là 2 động cơ của Volvo, cho ra tổng công suất 600 mã lực. Chiếc du thuyền này có thể di chuyển với tốc độ 16-17 hải lý/h.