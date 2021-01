Dàn siêu xe, máy bay của tỷ phú Elon Musk

Lotus Esprit "Wet Nellie": Một công ty tại Floria đã sửa đổi chiếc Lotus Esprit S1 thành chiếc Wet Nelli - mẫu xe lặn dưới nước của James Bond trong tập phim The Spy Who Loved Me (1977). Ở thời điểm đó, chi phí chế tạo mẫu xe này chỉ khoảng 100.000 USD nhưng đã được Elon Musk trả giá 1 triệu USD vào năm 2013, trong một buổi đấu giá.