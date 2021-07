Dàn siêu mẫu nổi tiếng thế giới yêu ca sĩ, triệu phú

Trước khi yêu Marc Kalman, Bella Hadid có chuyện tình nhiều thăng trầm với The Weeknd. Cả hai bắt đầu mối quan hệ thân thiết vào năm 2015. Đến tháng 11/2016, đôi trẻ đường ai nấy đi. Sau đó, The Weeknd hẹn hò Selena Gomez nhưng cũng không kéo dài lâu. Mùa hè năm 2018, Bella Hadid - The Weeknd công khai tái hợp. Tháng 8/2019, họ chia tay một lần nữa để tập trung cho các dự án cá nhân. Ảnh: PopSugar.