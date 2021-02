Dàn siêu mẫu nổi tiếng lần đầu lên sàn diễn trông như thế nào?

Kendall Jenner nhận được sự chú ý của công chúng khi tham gia series Keeping Up With The Kardashians. Năm 14 tuổi, chân dài ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Wilhelmina. Cô lần đầu tiên trình diễn trên sàn runway trong show thời trang của thương hiệu Sherri Hill năm 2011. "Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó bởi tôi biết rằng người mẫu là điều bản thân muốn làm nhất trong cuộc đời", Kendall Jenner chia sẻ với Vogue. Ảnh: Insider.