Dàn siêu anh hùng sẽ thay đổi thế nào khi Marvel vươn tới đa vũ trụ?

Đa vũ trụ không chỉ ảnh hưởng tới nội dung “Spider-Man 3”. Trong hai năm tới, có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều thực tại song song đan xen trên màn ảnh Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

The Hollywood Reporter đưa tin Alfred Molina, thủ vai Otto Octavius trong Spider-Man 2 (2004), sẽ tiếp tục đảm nhận nhân vật ở phần phim riêng thứ 3 về Người Nhện của Tom Holland. Thông tin càng củng cố đồn đoán của người hâm mộ về khả năng Spider-Man 3 sẽ phát triển theo hướng vũ trụ Người Nhện (Spider-Verse).

Siêu anh hùng trẻ tuổi của Holland nhiều khả năng sẽ gặp những người đồng nhiệm từ các vũ trụ khác, cũng như đối mặt với các kẻ thù của họ. Nếu trở thành hiện thực, sự kiện sẽ tác động to lớn tới đại cảnh MCU trong những năm tới.

Alfred Molina thủ vai vai Otto Octavius trong Spider-Man 2 (2004). Ảnh: Sony.

Trước Alfred Molina, Jamie Foxx cũng xác nhận trở lại với vai Electro, phản diện từng góp mặt trong The Amazing Spider-Man 2 (2014). Sự xuất hiện của hai phản diện cũ gợi mở khả năng phiên bản Người Nhện do Andrew Garfield và Tobey Maguire sẽ xuất hiện cùng Tom Holland trong phim mới.

Màn tái xuất của hai phản diện cũ là manh mối đầu tiên hé lộ khả năng phần phim riêng thứ ba về Người Nhện của Tom Holland sẽ đề cập tới đa vũ trụ. Giả thiết được củng cố sau thông tin nhân vật Doctor Strange của Benedict Cumberbatch cũng sẽ xuất hiện trong Spider-Man 3.

Theo kế hoạch của Marvel Studios, Spider-Man 3 sẽ ra mắt từ 17/12/2021, chỉ một tháng trước Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Phần phim riêng thứ hai về phù thủy Strange cũng có liên hệ mật thiết với series truyền hình WandaVision phát sóng trên Disney+ từ tháng 1/2021.

Từ trailer và những thông tin bên lề về WandaVision, khán giả đặt câu hỏi về khả năng Wanda (Elizabeth Olsen) sẽ phá vỡ bức tường ngăn giữa các thực tại trong TV series riêng về mình và Vision (Paul Bettany), tạo tiền đề cho các sự kiện trong Spider-Man 3 và Doctor Strange 2.

Sự xuất hiện của Doctor Strange trong Spider-Man 3 cũng là một nhân tố được cho là mở màn cho đa vũ trụ. Ảnh: Marvel Studios.

Đa vũ trụ mang đến cho Marvel Studios cơ hội tập hợp một nhóm siêu anh hùng liên không gian, tương tự sự kiện Crisis on Infinite Earths nổi tiếng màn ảnh nhỏ những năm qua của DC. Không những vậy, đa vũ trụ cũng giúp hãng sửa chữa một vài đầu mối câu chuyện còn lỏng lẻo trong khi tiếp tục xây dựng tương lai của MCU và chiều lòng người hâm mộ.

Thông tin về Spider-Man 3 được công bố sau khoảng thời gian Marvel Studios và Sony Pictures giải quyết các bất đồng trong tương lai của nhân vật. Mâu thuẫn từng đe dọa chia cắt Spider-Man khỏi tương lai của MCU.

Nếu cuộc chia ly trên màn ảnh thực sự xảy ra, và quy mô MCU bị thu hẹp, cốt truyện đa vũ trụ có thể vẫn được vận dụng để ra mắt nhóm nhân vật mới được khán giả đợi chờ bấy lâu: X-Men và Fantastic Four.

Khán giả hy vọng được gặp lại ba phiên bản Người Nhện trên cùng một bộ phim của Marvel. Ảnh: Twitter.

Từ thời điểm 20th Century Fox được sáp nhập vào Disney, người hâm mộ đã bắt đầu thảo luận về sự ra đời của một bộ phim về X-Men hay Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng) trong MCU. Dù về lâu dài, điều này là tất yếu, nhưng cụ thể bao giờ, hay bằng cách nào, hai nhóm siêu anh hùng được đan cài vào mạch truyện của vũ trụ MCU, vẫn là câu hỏi lớn.

Dựa trên quy mô, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của X-Men cũng như Fantastic Four, sẽ là phi lý nếu họ ngồi yên trước những mối hiểm nguy đe dọa địa cầu mà biệt đội Avengers đã kiên trì loại bỏ suốt 8 năm qua. Nhưng nếu họ ở trong một thực tại song song khác, và chỉ bước vào MCU sau khi bức tường ngăn giữa các vũ trụ bị đập bỏ, thì câu chuyện sẽ trở nên hợp lý hơn hẳn.

Tất nhiên, kế hoạch thực tế của Marvel Studios có thể rất khác suy đoán trên. Không loại trừ khả năng X-Men và Fantastic Four còn vắng mặt trong MCU nhiều năm tới.

Nhưng sự xuất hiện của Doctor Strange trong phần phim Spider-Man tiếp theo chắc chắn không phải trùng hợp đơn thuần. Nó giống như nền tảng để Marvel Studios chuẩn bị cho thập kỷ tiếp theo trên màn ảnh của MCU.