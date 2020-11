Dàn sao 'Yêu nữ thích hàng hiệu' sau 14 năm

Vai diễn giám đốc nghệ thuật Stanley Tucci của Nigel được Insider đánh giá là người không thể thiếu trong phim. Ông chính là người truyền cảm hứng và động viên nhà báo trẻ không bỏ cuộc. Ngôi sao 60 tuổi nổi tiếng với vai Tiến sĩ Erskine trong Captain America: The First Avenger và kẻ lập dị Caesar Flickerman trong The Hunger Games. Tucci cũng vừa đóng chính trong phần tiền truyện của Kingsman với tựa đề The King's Man ra rạp giữa tháng 9. Ảnh: AP.