Dàn sao xăm hình Disney

Pete Davidson có hai hình xăm lấy cảm hứng từ Disney, Winnie the Pooh trên bụng, tên Aladdin và Jasmine dưới xương đòn. Theo Insider, lý do anh xăm hình này dưới xương đòn vì Davidson và Kim Kardashian từng có giây phút vui vẻ khi hóa thân thành Aladdin - Jasmine trong Saturday Night Live. Với hình Winnie the Pooh, anh vẫn chưa tiết lộ nó được lấy cảm hứng từ đâu. Nghệ sĩ xăm hình Mira Mariah xác nhận mình là người đứng sau tác phẩm này vào năm 2018. Ảnh: kimkardashian.