Dàn sao Việt quy tụ trong loạt sự kiện Giáng sinh tại Novaland Gallery

Diva Mỹ Linh khuấy động sự kiện với loạt ca khúc sôi động, rộn ràng như Thì thầm mùa xuân, Hoa cỏ mùa xuân và Khúc giao mùa... Tiếp đó, cô lần lượt thể hiện Chuyện tình, Giọt nắng bên thềm, Hương ngọc lan hay Mùa đông sẽ qua. Nữ ca sĩ cho biết cô hạnh phúc khi gặp lại khán giả sau một thời gian dài, động viên mọi người không ngừng hy vọng, tự tin theo đuổi giấc mơ qua nhạc phẩm If we hold on together. Người đẹp cũng chiều lòng khán giả với ca khúc Chị tôi - nhạc phim Người Hà Nội.