Dàn sao Việt hứa hẹn khuấy động đại nhạc hội 'Light Up Viet Nam'

Sau một năm trầm lắng vì dịch bệnh, tín đồ âm nhạc tại TP.HCM háo hức chờ đón sự kiện giải trí quy mô lớn ở giai đoạn “bình thường mới” - đại nhạc hội Light Up Viet Nam do VPBank tổ chức. Đại nhạc hội lấy ý tưởng từ sự giao thoa của thế hệ trẻ bùng nổ cùng những giá trị thịnh vượng vững bền do ngân hàng khởi xướng. Sự kiện cổ vũ tinh thần cả nước luôn lạc quan, vững vàng sau đại dịch, đồng thời khơi gợi khát khao, hoài bão của mỗi cá nhân trong nỗ lực đóng góp cho đất nước.