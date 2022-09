Dàn sao Việt hội tụ tại 'Lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á'

Sự kiện khai trương khu nhạc nước giai đoạn 1 của Masterise Homes diễn ra vào tối 1/9 tại The Global City, quy tụ dàn nghệ sĩ và TikToker nổi tiếng.

Sự kiện tối 1/9 đã chính thức mở màn lễ hội nhạc nước quy mô hàng đầu Đông Nam Á - “The Fountain Festival” diễn ra xuyên suốt tháng 9. Đây là chuỗi sự kiện trình diễn nhạc nước kết hợp âm nhạc với quy mô hoành tráng, diễn ra ngay bên trong dự án The Global City, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ tên tuổi, sự kiện đã chào đón hàng nghìn khán giả đến với khu đô thị, hứa hẹn tương lai sầm uất của The Global City - trung tâm mới của TP.HCM.

Hàng nghìn khán giả tại TP.HCM hòa mình trong sự kiện khai trương khu nhạc nước.

Đây là lần đầu tiên người dân ở TP.HCM được chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của khu nhạc nước dài gần 160 m tại Vịnh Tình yêu, kết hợp hài hòa 3 yếu tố âm nhạc, nước và ánh sáng laser 3D mãn nhãn. Theo đơn vị sản xuất, đây là “siêu đài phun nước” lớn nhất Việt Nam.

“Siêu đài phun nước” quy mô hàng đầu Việt Nam tại The Global City.

Không chỉ chiêm ngưỡng màn trình diễn nhạc nước hoành tráng, hàng nghìn khán giả đã cuồng nhiệt hòa mình vào các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ, nhóm nhạc hàng đầu Việt Nam như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Min, HIEUTHUHAI, Isaac, Phương Ly, nhóm nhạc DaLAB… và gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, gia đình Hoàng Bách, Thu Trang - Tiến Luật và các TikToker triệu view…

Sự kiện quy tụ dàn sao nổi tiếng của showbiz.

Đến tham dự và trực tiếp thưởng thức các màn trình diễn, Ngô Kiến Huy hào hứng chia sẻ: “Đẳng cấp là những gì tôi cảm nhận sau khi tham gia lễ hội nhạc nước ngoài trời tại khu đô thị The Global City. Trước đây, tôi mới xem biểu diễn nhạc nước tại Singapore, không ngờ lần này lại được trải nghiệm ngay tại trung tâm mới của TP.HCM. Tôi tin hệ thống tiện ích đa dạng ở đây sẽ đáp ứng kỳ vọng của mọi người”.

Gia đình ca sĩ Hoàng Bách cũng có mặt và thưởng thức trọn vẹn sự kiện. Nam ca sĩ chia sẻ: “Masterise Homes biết cách đem đến những trải nghiệm đẳng cấp hiếm có như khu đô thị The Global City, hay tổ chức lễ hội nhạc nước xuyên suốt tháng 9. Lâu rồi gia đình tôi mới được cùng nhau chứng kiến tận mắt những màn biểu diễn kết hợp hoàn hảo giữa nước, âm thanh và laser ánh sáng. Sự kiện lần này là một phần của khu nhạc nước, khi hoàn thành sẽ còn hoành tráng gấp 5, 6 lần”.

Các nghệ sĩ và gia đình thưởng thức show nhạc nước mãn nhãn.

Theo nhà phát triển Masterise Homes, chuỗi sự kiện này là cột mốc đánh dấu khu nhạc nước tại kênh đào đã hoàn thành đúng tiến độ của giai đoạn 1. Dự kiến cuối năm nay, khi toàn bộ kênh đào dài 2 km đi vào hoạt động, khu nhạc nước sẽ hoành tráng gấp 5 lần hiện tại và có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đây cũng sẽ là điểm nhấn tạo sức hút cho toàn khu đô thị The Global City - trung tâm mới của TP.HCM.

The Global City được kỳ vọng trở thành trung tâm mới của TP.HCM.

Masterise Homes cũng đang dần hoàn thiện hàng loạt tiện ích công cộng hiện đại và hoành tráng khác. Các tiện ích này không chỉ phục vụ cộng đồng cư dân của The Global, mà còn đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến TP.HCM về một trung tâm mua sắm, giải trí, ăn uống, thư giãn sau giờ làm và mỗi dịp cuối tuần.

Các sự kiện tiếp theo của The Fountain Festival lần lượt diễn ra vào các ngày 10/9, 17/9 và 24/9 tại dự án The Global City. Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả truy cập website hoặc fanpage chính thức của dự án.

The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh quốc Foster + Partners. Với quy mô 117,4 ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng, một trung tâm mới của TP HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm. Dự án kết hợp với diện tích nhà ở bao gồm các căn hộ cao và thấp tầng, biệt thự nằm đan xen giữa khu trường học, y tế và hành chính, trung tâm thương mại và nhiều tiện nghi khác để tạo nên một khu đô thị phức hợp bền vững. Độc giả tìm hiểu thêm tại đây.