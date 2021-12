Dàn sao Vbiz hào hứng nhận giải Ngôi sao xanh 2021

Tối 19/12 tại Nhà hát M.PLEX Studios & Theatre, 27 hạng mục giải thưởng Ngôi sao xanh đã được trao cho các nghệ sĩ xuất sắc.

Sau chuỗi ngày bình chọn nghiêm túc, tại gala trao giải Ngôi sao xanh lần thứ 8 - năm 2021, những gương mặt đạo diễn, diễn viên, ê-kíp làm phim cùng các tác phẩm xuất sắc ở lĩnh vực phim điện ảnh, truyền hình, web drama và phim ngắn trên nền tảng TikTok đã được công bố.

Phát biểu tại đêm trao giải, ông Lâm Chí Thiện - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn IMC, trưởng ban tổ chức giải thưởng Ngôi sao xanh - đánh giá 2021 là một năm khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, nỗ lực không ngừng cùng sự sáng tạo của anh chị em nghệ sĩ đã mang lại nhiều tác phẩm chất lượng cao.

"Nhằm ghi nhận những sự đóng góp này cũng như động viên và tiếp tục duy trì tính thường niên của giải thưởng, chúng tôi tổ chức đêm gala trao giải để tôn vinh những đóng góp xuất sắc trong năm" - ông nói thêm.

Ông Lâm Chí Thiện phát biểu khai mạc gala và đại diện ban tổ chức tặng hoa cho hội đồng nghệ thuật.

Năm 2021, nền điện ảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các ê-kíp làm phim, nghệ sĩ đã cố gắng hoàn thiện tác phẩm. Sự cống hiến được ghi nhận khi giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất gọi tên Tiến Hoàng (vai Khoa - phim Võ sinh đại chiến) và Kaity Nguyễn (vai Lý Linh - phim Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả).

Còn ở giải Nam diễn viên được yêu thích nhất, không ngoài sự mong đợi của đông đảo người hâm mộ, Trấn Thành (vai Ba Sang - phim Bố già) là nghệ sĩ được xướng tên. MC - nghệ sĩ này tiếp tục là đại diện tiến lên sân khấu nhận cúp Đạo diễn phim xuất sắc nhất(đề cử cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) và Phim điện ảnh hay nhất (phim Bố già).

Trấn Thành và ê-kíp phim Bố già liên tiếp chiến thắng nhiều giải.

Ở giải Nữ diễn viên xuất sắc nhấthạng mục web drama, những nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật suốt thời gian qua của Hồ Bích Trâm đã được đền đáp, với vai Dương trong phim Về nhà ăn Tết.

Minh Dự - nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất - không giấu được xúc động. Anh chia sẻ: “Từ lâu, tôi đã nghĩ mình không có duyên với các giải thưởng và cũng không có cơ hội làm web drama cho mình. Hôm nay, chắc hẳn ba mẹ tôi cũng đang theo dõi, và có thể nhìn thấy được dấu ấn cho sự cố gắng trong nghề diễn của con mình”.

Minh Dự, Hồ Bích Trâm xúc động nhận giải Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục web drama.

Ở hạng mục truyền hình, giải Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Thạch Kim Long và Việt Hương.

Nữ nghệ sĩ Việt Hương bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ và hồi hộp khi nhận giải thưởng này sau hành trình dài vừa qua. Cảm ơn khán giả đã yêu mến tôi và yêu mến phim truyền hình, để tôi có thể nhận được giải thưởng ngày hôm nay”.

Diễn viên Thạch Kim Long và Việt Hương phấn khởi nâng cúp Ngôi sao xanh.

Giải thưởng Ngôi sao xanh còn vinh danh những nghệ sĩ, bộ phim nước ngoài được khán giả yêu mến. Cụ thể, giải Phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất thuộc về Cuộc đua tình ái (Ấn Độ); giải Nam/Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất là hai diễn viên chính trong phim: Rrahul Sudhir và Helly Shah.

Là một trong những hạng mục được quan tâm khi lần đầu góp mặt trong danh sách trao thưởng, Phim ngắn trên nền tảng TikTok được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) thuộc về tác phẩm Cái nồi cũ - tác giả Trần Tuấn Đạt.

Đồng thời, ban tổ chức Ngôi sao xanh quyết định mở thêm một giải thưởng cho hạng mục này là Phim ngắn trên nền tảng TikTok hay nhất (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn), với tác phẩm thắng giải là Outside the door - tác giả Nguyễn Thị Bích Huyền. Điều này nhằm tạo thêm động lực cũng như đảm bảo tính khách quan cho giải thưởng, giúp lan tỏa những thông điệp tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Hai đề cử chiến thắng ở hạng mục dành cho phim trên nền tảng TikTok.

Có thể nói, cúp Ngôi sao xanh là một sự ghi nhận xứng tầm với những cống hiến bền bỉ, tận tâm trong hoạt động nghệ thuật dành cho cả gương mặt mới trong ngành giải trí hay nghệ sĩ gạo cội. Hơn thế, nghệ sĩ chiến thắng còn có cơ hội tranh tài trong các hạng mục đề cử của giải thưởng danh giá khu vực châu Á - Asian Television Awards (ATA) - diễn ra vào năm tiếp theo.