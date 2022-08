Dàn sao U23 Premier League hợp thành đội hình 745 triệu euro

Man City chỉ phải chi 75 triệu euro để có Erling Haaland, tương ứng một nửa so với định giá. Lý do bởi Haaland có điều khoản đặc biệt với Dortmund, do đó được ra đi theo mức giá cố định. Haaland là "bom tấn" của Premier League hè này và được kỳ vọng giúp hàng công Man City nâng tầm.