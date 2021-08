Dàn sao trụ cột của ‘Fast & Furious’ sau nhiều năm

Paul Walker tử nạn gây nhiều thương tiếc, Vin Diesel bất hòa với The Rock, người vừa thông báo rời loạt phim.

Tháng 5/2021, Fast & Furious 9 (còn gọi là F9) công chiếu, đánh dấu 20 năm ra đời thương hiệu phim. Trải qua nhiều thăng trầm, loạt phim đua xe hành động vẫn là món ăn quen thuộc với fan toàn cầu, đạt tổng doanh thu hơn 6,3 tỷ USD . Không ít diễn viên đã gắn liền tên tuổi và góp mặt trong nhiều tập phim Fast & Furious.

Paul Walker

Paul Walker qua đời là mất mát lớn của loạt phim.

Paul Walker xuất hiện trong sáu trên bảy tập phim đầu của Fast & Furious (trừ phần ba). Không phải Dom, nhân vật Brian O’Conner của anh mới là vai chính trong phần đầu The Fast and the Furious (2001). Anh vốn là cảnh sát làm nhiệm vụ thâm nhập thế giới ngầm của các quái xế, nhưng dần gắn bó và đứng về những người này. Với dáng vẻ điển trai, phong trần, tài tử trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều phim hành động trong thập niên 2000 và đầu thập niên 2010.

Ngày 30/11/2013, Paul Walker cùng người bạn Roger Rodas qua đời vì tai nạn xe hơi ở Santa Clarita (California). Cái chết này thêm phần đau đớn khi tài tử đang trở về từ sự kiện gây quỹ từ thiện. Dư luận bàng hoàng khi một diễn viên ngôi sao mất khi còn trẻ.

Lúc qua đời, Paul vẫn chưa quay xong Fast & Furious 7. Kỹ xảo và các người em của Paul giúp anh hoàn thành vai diễn. Đến nay, những diễn viên của loạt phim vẫn dành nhiều lời tri ân cho anh, nhất là Vin Diesel. Trong mạch truyện, nhân vật Brian không bị khai tử, mà thường được giải thích là vắng mặt khỏi sự kiện với lý do nào đó.

Vin Diesel

Vin Diesel là trụ cột series.

Tài tử sinh năm 1967 từ lâu là gương mặt thương hiệu của loạt phim. Fast & Furious cũng giúp anh đổi đời, trở thành một ngôi sao lớn ở Hollywood. Nhân vật Dominic Toretto của Diesel vốn là một tay lái khét tiếng ở Los Angeles, về sau dẫn đầu nhiều nhiệm vụ nguy hiểm.

Dom vốn là nam phụ trong phần đầu, nhưng gây ấn tượng mạnh bởi phong cách ngầu đời, gan lì. Phần hai không có nhân vật này và bị đánh giá là thất bại. Vì thế, các nhà sản xuất đưa anh quay lại trong phần bốn và giữ vai chính đến nay.

Vin Diesel nổi tiếng với hình tượng người hùng rắn rỏi và chất giọng trầm đặc trưng. Anh từng đạt thành công nhất định với loạt phim XXX hay The Chronicles of Riddick. Tuy nhiên, nếu không tính Vũ trụ Điện ảnh Marvel (Diesel chỉ lồng tiếng), những phim ăn khách nhất của anh đều thuộc loạt Fast & Furious. Tài tử cũng là nhà sản xuất ở các tập gần nhất và có hiềm khích với The Rock.

The Rock

The Rock (tên thật Dwayne Johnson) tham gia từ phần năm và trở thành luồng sinh khí mới cho loạt phim. Anh hóa thân một đặc vụ ban đầu muốn bắt nhóm của Dom, song về sau thành đồng minh. Dù sát cánh trên phim, ở ngoài đời The Rock và Diesel lại bất hòa nhiều năm qua.

Tháng 8/2016, sau khi ghi hình phần tám, The Rock chỉ trích một diễn viên mắc bệnh ngôi sao, được đồn đoán là Diesel. Nhưng rồi họ lại thân thiết ở những hoạt động ra mắt phim sau đó một năm. Hòa bình tưởng đã lặp lại, cho đến năm nay, khi Vin Diesel nói rằng anh nghiêm khắc nhưng muốn bạn diễn (The Rock) làm tốt vai trò của mình. Thái độ kể công của Diesel đổ dầu vào lửa, khiến The Rock chế nhạo trực tiếp anh trên báo. The Rock cũng thông báo rút khỏi các phần còn lại của Fast & Furious.

Việc The Rock không muốn tham gia một thương hiệu điện ảnh mà anh chỉ là “kép phụ” âu cũng dễ hiểu. Bởi anh đang là một trong những sao thành công nhất Hollywood với các phim ăn khách như San Andreas hay hai phần Jumanji. Theo Forbes, The Rock là tài tử kiếm tiền nhiều nhất năm 2019 và 2020.

Hình tượng cơ bắp, thân thiện của The Rock giúp anh có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Các phim của anh dù chất lượng không đồng đều nhưng luôn có lượng khán giả nhất định. Tài tử sẽ còn phủ sóng trong thời gian tới với Jungle Cruise, Free Guy, Red Notice (2021) và Black Adam (2022).

Jason Statham

Jason là ví dụ cho mẫu sao thành công với chỉ một kiểu vai, chứ không cần biên độ diễn xuất rộng.

Jason Statham xuất hiện cameo cuối phần sáu, trước khi thành vai phản diện Deckard Shaw chính ở phần bảy. Ngôi sao hành động tên tuổi thể hiện bản lĩnh khi hóa thân kẻ khiến nhóm Dom điêu đứng. Ở phần tám, anh quay lại nhưng lần này giúp nhóm quái xế. Sau đó, Jason được kéo ra để đóng phần ngoại truyện Hobbs & Shaw.

Jason Statham từng tập nhiều môn võ, cũng là vận động viên lặn trước khi đóng phim. Vẻ ngoài rắn rỏi, gan lì giúp tài tử Anh thành danh ở Hollywood qua phim Transporter, The Italian Job, The Mechanic hay The Expendables.

Jason là ví dụ cho mẫu sao thành công với chỉ một kiểu vai, chứ không cần biên độ diễn xuất rộng. Nhân vật của anh thường mang hình bóng người hùng hành động cổ điển: mạnh mẽ và thô ráp. Năm 2022, anh sẽ quay lại hợp tác cùng Guy Ritchie, đạo diễn từng trao cơ hội cho anh ở đầu sự nghiệp.

Michelle Rodriguez

Nữ diễn viên là biểu tượng sự mạnh mẽ của nữ giới trên màn ảnh.

Michelle Rodriguez là một trong những diễn viên gắn bó lâu nhất với loạt phim. Ở phần đầu, cô thủ vai Letty, bạn gái của Dominic Toretto, cũng là quái xế và sát cánh cùng người yêu trong các phi vụ. Trong phần bốn, Letty bị sát hại, nhưng nhân vật tái xuất vào phần sáu với chứng mất trí nhớ, rồi hồi phục và xuất hiện đến nay.

Michelle Rodriguez luôn là cái tên được Hollywood nhớ đến cho các vai nữ mạnh mẽ. Hình tượng đả nữ đã theo suốt cô từ phim Girlfight, Blue Crush, Battle: Los Angeles, Machete và Machete Kills. Trong bom tấn Avatar, Rodriguez cũng gây ấn tượng với vai phi công can đảm, thiệt mạng trong trận chiến.

Vào thập niên 2000, Michelle Rodriguez nhiều lần dính dáng đến pháp luật: bị kiện gây tai nạn rồi bỏ đi, lái xe khi say rượu, lái xe quá tốc độ. Năm 2001, cô được cho là hẹn hò Vin Diesel, nhưng mối quan hệ này không kéo dài. Năm 2013, cô công bố là người song tính. Phim điện ảnh tiếp theo của diễn viên là Dungeons & Dragons (2023).

Jordana Brewster

Nữ diễn viên không tham gia quá nhiều phim điện ảnh.

Diễn viên hóa thân Mia, em gái Dom, thường hỗ trợ từ xa cho anh trai trong các nhiệm vụ. Mia yêu Brian O’Conner, kết hôn và sinh con với anh. Tổng cộng, nhân vật xuất hiện trong bảy trên chín phần phim Fast & Furious. Ở phim mới nhất, Mia quyết sát cánh cùng Dom vì nhiệm vụ liên quan đến Jakob (em trai Dom).

Gương mặt khả ái cùng thành công từ Fast & Furious giúp Jordana thành ngôi sao có tiếng. Cô cũng nhiều lần vào danh sách những người đẹp nhất năm. Dù vậy, nữ diễn viên không tham gia quá nhiều phim điện ảnh. Thay vào đó, cô đóng các phim truyền hình như Dallas, American Crime Story hay Lethal Weapon. Jordana kết hôn cùng nhà sản xuất phim Andrew Form năm 2007, có hai con và ly hôn năm 2020.

Tyrese Gibson

Cũng như Vin Diesel, Tyrese Gibson bất hòa với The Rock.

Nhân vật của Tyrese Gibson là Roman Pearce, xuất hiện từ phần hai. Anh là bạn thuở nhở của Brian, về sau gia nhập băng quái xế. Roman nổi tiếng là lắm mồm, hay trò chuyện tếu táo và thoát hiểm ngoạn mục. Trong nhiều nhiệm vụ, khả năng mồm mép của anh đôi khi giúp cả đội.

Cũng như Vin Diesel, Tyrese Gibson bất hòa với The Rock. Năm 2017, anh đe dọa sẽ không đóng tiếp Fast 9 nếu còn Dwayne Johnson. Nguồn cơn là vì dự án ngoại truyện Hobbs & Shaw của The Rock khiến Fast 9 phải dời lịch sản xuất và phát hành. Tyrese cũng chỉ trích nam diễn viên cơ bắp là ích kỷ, khiến thương hiệu đi xuống. Đến năm nay, Tyrese Gibson nói đã dàn hòa và gọi điện thường xuyên cho The Rock.

Ngoài Fast & Furious, Tyrese còn tham gia một loạt phim ăn khách khác là Transformers. Fan đua xe có thể cũng nhớ đến anh qua phim Death Race (2008), đóng cùng Jason Statham. Năm 2022, tài tử sẽ tái xuất trong bộ phim Morbius dựa trên nhân vật cùng tên của Marvel.

Sung Kang

Ngoài đời, tài tử cho biết mình mê xe hơi kể từ khi đóng loạt phim Fast & Furious.

Tài tử gốc Hàn có hành trình khá độc đáo trong loạt phim Fast & Furious. Nhân vật của anh, Han Lue, xuất hiện lần đầu trong phần ba và bị khai tử. Tuy nhiên, câu chuyện trong phần bốn, năm, sáu lại diễn ra trước phần này, nên Han vẫn xuất hiện. Đến phần mới nhất, nhà sản xuất lại “hồi sinh” Han bằng cách nói anh thực ra đã thoát chết trong tai nạn trước đó.

Sung Kang là một trong những diễn viên gốc Hàn thành công nhất tại Hollywood, với nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình hai thập niên qua. Sắp tới, anh sẽ tham gia series Obi-Wan Kenobi (trong Vũ trụ Star Wars) của Disney. Ngoài đời, tài tử cho biết mình mê xe hơi kể từ khi đóng loạt phim Fast & Furious.