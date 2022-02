Dàn sao trên thảm đỏ công chiếu bom tấn 'The Batman'

Andy Serkis đưa gia đình đến xem màn trình diễn của anh. Tài tử thủ vai quản gia Alfred của Bruce Wayne. Trước The Batman, Serkis gây ra nỗi ám ảnh cho người xem khi thể hiện nhân vật Gollum trong loạt phim The Lord of the Rings. Ngoài ra, anh còn đóng Avengers: Age of Ultron, Black Panther. Ảnh: Metro.